Британские профсоюзы пожаловались на ущемление прав рабочего класса

На Альбионе, родине профсоюзного движения и борьбы пролетариата за свои права, процветает классовое неравенство: выходец из богатой британской семьи имеет в два раза больше шансов начать свою карьеру с престижной планки в 30 тысяч фунтов стерлингов в год, чем его коллега из рабочего класса, который при этом не уступает ему ни в талантах, ни в компетенции. Об этом говорилось на съезде Конгресса тред-юнионов (профсоюзов), который проходит в Брайтоне.

"Если вы из семьи рабочего класса, то расклад явно не в вашу пользу. Все знают, что получить работу мечты - это нередко вопрос того, кого ты знаешь, а не того, что ты знаешь. Пришло время запретить дискриминацию людей рабочего класса", - заявила глава британского Конгресса тред-юнионов Фрэнсис О Грейди. Она также добавила, что из-за классового неравенства страна буквально "теряет таланты".

Как показало исследование конгресса, люди из рабочего класса, которые уходят в "нерабочую" сферу деятельности, по-прежнему зарабатывают меньше, чем представители среднего класса, несмотря на одинаковую квалификацию и обязанности. Всему виной главным образом образование, которое у выходцев из богатых "ячеек общества" (и обычно выпускников частных школ и элитных университетов) считается на порядок выше, чем у отпрысков рабочего класса, которых отдают в государственные школы. И пусть многие из них сегодня успешно заканчивают университет, это едва ли имеет значение в глазах работодателя, который при приеме на работу видит в резюме кандидата намеки на его "рабочее" происхождение.

Как отмечается в исследовании, даже если один из таких кандидатов все же обойдет по карьерной лестнице кого-нибудь из более "благородных" конкурентов, он все равно будет получать на 17 процентов меньше, чем его "привилегированный" коллега. При этом, некоторые компании "избавляются" от кандидатов, выходцев из рабочего класса, предлагая им исключительно неоплачиваемые стажировки.