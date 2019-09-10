Будут ли объединены научные фонды

Первый после летних каникул президиум РАН начался с сюрприза. Президент РАН сообщил, что в академию обращаются с просьбой прокомментировать тревожную ситуацию с научными фондами. Якобы их намерены реорганизовать, а конкретнее объединить Российский фонд фундаментальных исследований и Российский научный фонд.

"Я такого документа не видел, к нам он не приходил, сам узнал об этом из СМИ, - сказал Сергеев. - Поэтому не знаю, что здесь комментировать. Конечно, ситуация странная. Тем более, что речь идет об организации фундаментальных исследований, за что напрямую отвечает РАН".

По поводу сложившейся ситуации высказались несколько членов президиума. Они подчеркнули, что РФФИ и РНФ выполняют разные задачи. Первый поддерживает только физических лиц, отдельных ученых, второй - исключительно проекты, предлагаемые научными организациями. То есть фонды гармонично дополняют друг друга. Кстати, на долю получателей грантов РФФИ приходится более 30 процентов российских публикаций в авторитетных международных изданиях.

В итоге академики направили в правительство такое обращение: "Президиум РАН выражает серьезную озабоченность появившейся в СМИ информацией о планируемой реорганизации научных фондов, включающей присоединение РФФИ к РНФ. Президиум РАН считает, что любое реформирование существенных элементов научной политики, каковыми являются научные фонды, должно проводиться на основе обсуждения широкой научной общественности, по согласованию с РАН и минобрнауки, с последующим принятием решения Советом при президенте по науке и образованию".

Комментарий

Андрей Фурсенко, помощник президента РФ:

Когда академики говорят, что по данному вопросу их не поставили в известность, то давайте определимся, о чем конкретно идет речь. Правительством поручено дать предложения по повышению эффективности работы фондов. В том числе есть и идея о слиянии РНФ и РФФИ. Конечно, в ее обсуждение будет вовлечена и РАН. Сразу подчеркну, что о каких-либо ликвидациях речи быть не может. Задача сделать их работу эффективней, продолжать расширять грантовую систему поддержки ученых, сократить дублирование. Словом, идет нормальная работа.