Что будет, если скрестить Diablo и Doom. Ответ на видео

На YouTube-канале DoIIoM опубликовано видео игрового процесса достаточно интересного кроссовера двух знаменитых игр - Diablo II и Doom.

В ролике хорошо известный DoomGuy вместе со всем своим арсеналом попадает в изометрические декорации легендарной RPG, где ему все также предстоит противостоять полчищам какодемонов, манкубусов и прочей нечисти.

Прототип обозначен цифрами 0.2.1, что говорит об очень ранней стадии разработки, но даже на данном этапе поддерживается управление клавиатурой и мышью. Да и в целом, модификация выглядит достаточно играбельной.

По понятным причинам ожидать какого-то официального совместного проекта по двум франшизам не стоит, потому что они принадлежат разным компаниям - Blizzard и Bethesda.