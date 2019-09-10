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Что будет, если скрестить Diablo и Doom. Ответ на видео

Текст:   Богдан Бобров
10.09.2019,  
11:50
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На YouTube-канале DoIIoM опубликовано видео игрового процесса достаточно интересного кроссовера двух знаменитых игр - Diablo II и Doom.

В ролике хорошо известный DoomGuy вместе со всем своим арсеналом попадает в изометрические декорации легендарной RPG, где ему все также предстоит противостоять полчищам какодемонов, манкубусов и прочей нечисти.

Прототип обозначен цифрами 0.2.1, что говорит об очень ранней стадии разработки, но даже на данном этапе поддерживается управление клавиатурой и мышью. Да и в целом, модификация выглядит достаточно играбельной.

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По понятным причинам ожидать какого-то официального совместного проекта по двум франшизам не стоит, потому что они принадлежат разным компаниям - Blizzard и Bethesda.

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