Что будет с курсом рубля в ближайшее время

В конце прошлой недели на финансовые рынки вернулись оптимистичные настроения. Многочисленные риски роста турбулентности на глобальных площадках, активно портившие настроения инвесторам в августе, временно отступили на второй план, указывают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Этому способствовало решение США и Китая возобновить торговые переговоры в октябре, разрядка ситуации в Гонконге и блокировка жесткого Brexit в британском парламенте. По мнению Евдокимовой и Жирнова, начавшееся улучшение настроений на рынках может сохраниться и весь сентябрь, поскольку до старта новых переговоров между США и Китаем вряд ли можно ожидать новых раундов эскалации торговой войны. Кроме того, параллельно ФРС США и Европейский центробанк, вероятно, снизят ставки в ближайшие две недели (заседания регуляторов пройдут 18 и 12 сентября соответственно).

Однако текущий оптимизм на глобальных площадках, по мнению аналитиков Нордеа-банка, не стоит воспринимать как начало устойчивого тренда: риски дальнейшей эскалации торговой войны после переговоров США и Китая по-прежнему остаются повышенными, а макроэкономические данные продолжают указывать на риски замедления мировой экономики.

На фоне восстановления аппетита к рисковым активам рубль, как и прочие валюты развивающихся стран, показывал неплохую динамику в конце прошлой недели и вернулся в диапазон 65-66 в паре с долларом из коридора 66-67, сохранявшего актуальность во второй половине августа. Благодаря сохранению оптимизма на глобальных площадках как минимум в течение сентября, рубль имеет шансы продолжить умеренно отыгрывать позиции на горизонте месяца, пытаясь приблизиться к отметке 65 в паре с долларом США, прогнозируют Евдокимова и Жирнов. При этом на горизонте недели рубль имеет шансы протестировать отметку 72 в паре с евро по итогам заседания ЕЦБ в четверг, добавляют они.

По мнению аналитиков FxPro, скорее всего, в ближайшие дни пара "доллар-рубль" будет торговаться вокруг 66-66,5, a "евро-рубль" - около 72-72,5. Пока складывается ощущение, что курс рубля будет больше зависеть от обстановки на глобальном рынке, чем от национальных новостей, считают они.