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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Израиле раскопали город, основанный древней загадочной цивилизацией

Текст: Денис Передельский
Фото: Institute of Archaeology of the Jagiellonian University Фото: Institute of Archaeology of the Jagiellonian University
Фото: Institute of Archaeology of the Jagiellonian University

Миссия польских археологов, работающая на древней стоянке Тель-Эрани в Израиле, обнаружила стену, руины сооружения и предметы быта, указывающие на присутствие в древности в этом регионе переселенцев из Египта.

Как сообщает Science in Poland, раскопки проводила группа исследователей из Института археологии Ягеллонского университета в Кракове. В течение шести лет ученые изучали руины города, основанного, предположительно, в раннем бронзовом веке.

Результаты работы текущего сезона позволяют сказать, что археологи обнаружили следы присутствия в этом месте переселенцев из Древнего Египта. По мнению ученых, раскопанный город вообще начинал свою историю в качестве египетского торгового поста.

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости
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Исследование показало, что местное общество было очень организованным. Кстати, в ходе раскопок ученые обнаружили под "новым" зданием остатки более старого сооружения. Его архитектура говорит о том, что оно было построено пришельцами с Нила, вероятно, представителями загадочной древнеегипетской цивилизации Нагада.

По словам доктора Марцина Чарновича, этот вывод основан на обнаруженных формах для выпечки хлеба, предметах быта и керамике. Считается, что период существования культуры Нагада длился совсем недолго - примерно с 3150 по 3050 годы до нашей эры.

Находки могут указывать на то, что Тель-Эрани было одним из первых мест в регионе, куда пришли египтяне. Дело в том, что под сооружениями культуры Нагада был обнаружен слой, в котором нет следов присутствия человека. То есть пришельцы с Нила были первыми поселенцами.

Предположительную дату строительства города археологи установили по возрасту стены, которая была раскопана год назад. Анализ показал, что она была возведена более 5300 лет назад.

По словам Чарновича, эта стена, вероятно, было поистине гигантской. Ученые пытались определить ее первоначальные размеры при помощи георадара. Однако получить точные результаты не удалось из-за множества осколков снарядов и патронов, оставшихся в земле после боев 1948-1949 годов.

"Возможно, в следующем году во время очередного полевого сезона все-таки удастся пополнить наши знания о протяженности этой стены, - говорит Чарнович. - Нам крайне любопытно узнать, как далеко простиралось это древнейшее в Израиле сооружение такого типа".

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