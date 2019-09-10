ЦСКА выкупит Лукаса Сантоса в ближайшие дни

ЦСКА намерен выкупить бразильского полузащитника Лукаса Сантоса, который в завершившееся трансферное окно пополнил состав команды на правах аренды с правом выкупа после окончания сезона.

Как сообщает Vasconoticias, такое решение руководство московского клуба приняло после победы ЦСКА в контрольном матче над столичным "Араратом" - 6:0. При счете 4:0 бразильский полузащитник забил красивый гол прямым ударом со штрафного.

Трансфер футболиста обойдется ЦСКА в 5 млн евро. В ближайшие дни должна состояться встреча между представителями клубов, на которой будет заключена сделка.