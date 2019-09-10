Дешевый телевизор Redmi от Xiaomi поступил в продажу. Цена

В Китае стартуют продажи умного телевизора, который компания Xiaomi продает под бюджетным брендом Redmi. Новинка оснащена экраном с диагональю 70 дюймов.

Телевизор поддерживает разрешение 4K и технологию широкого динамического диапазона HDR, оснащен 2 гигабайтами оперативной памяти и 16 гигабайтами постоянной.

Сердцем новики стал процессор Amlogic, работающий в паре с графической подпистемой Mali-450 MP3.

На официальном сайте Xiaomi 70-дюймовая панель Redmi продается по цене 3799 юаней, или около 35 тысяч рублей.

В Xiaomi уже отчитались, что за первые 15 минут продаж было реализовано телевизоров на 15 миллионов юаней.