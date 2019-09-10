Дмитрий Медведев призвал западных партнеров не выставлять России условий

Отношения России и Евросоюза восстанавливать необходимо, но безо всяких условий, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом и других вопросах сотрудничества вчера он говорил со своим словенским коллегой.

Во вторник в Москву с официальным двухдневным визитом прибыл премьер-министр Словении Марьян Шарец. Ему был обеспечен по-настоящему теплый прием как представителю страны, с которой у России в последние годы на фоне всех геополитических противостояний стали складываться открытые прагматичные отношения.

Дмитрий Медведев на переговорах вспоминал, как его принимали в Словении в 2015 году, свое участие в памятной церемонии на перевале Вршич у Русской часовни, посвященной российским воинам, погибшим в Первой мировой войне. "Не скрою, атмосфера, которая сопровождала визит, была мне весьма и весьма приятна", - рассказал он.

Эту память словенский народ чтит, не подвергая сомнениям. Так, в 2016 году в Любляне президент России Владимир Путин участвовал в открытии памятника российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн. А 1 сентября этого года у памятника состоялось зажжение Вечного огня от частицы пламени с могилы Неизвестного солдата в Москве.

Сразу после переговоров премьер-министры двух стран отправились в Парк Победы на Поклонной горе, где открыли аналогичный памятник в честь словенцев. "Мне кажется, что это важно и символично, имея в виду то, что историей очень любят пренебрегать, забывать ее уроки, а это неправильно", - считает глава российского правительства.

Дмитрий Медведев уверен, что потенциал наращивания сотрудничества России и Словении находится на уровне 2 миллиардов долларов товарооборота

- Конечно, нужно поддерживать историю, нельзя про это забывать, - согласен Марьян Шарец, - и поэтому памятники, которые свидетельствуют о нашей общей истории, являются очень важными. Это знаковые места.

На этом историческом основании Москва и Любляна способны уже в наше время выстраивать конструктивный диалог. "Для нашего сотрудничества действительно нужно только желание, и для этого нужно делать все, несмотря на политические обстоятельства, которыми обрастает сегодняшняя политика", - уверен словенский премьер-министр.

- Нужно разговаривать. Словения готова к диалогу, - заверил Шарец.

Результатом состоявшегося в Москве диалога между странами стало подписание программы сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта и молодежной политики на 2019-2021 годы, программы сотрудничества между министерствами юстиции России и Словении на 2020-2021 годы и аналогичных планов столиц на тот же период. Дмитрий Медведев уверен, что потенциал наращивания сотрудничества стран находится на уровне 2 миллиардов долларов товарооборота. В прошлом году показатель достиг 1,3 миллиарда.

Хорошим импульсом для российско-словенского партнерства могла бы стать нормализация отношений в целом с Евросоюзом. В Любляне выступают за такой сценарий, и Москва это ценит, подчеркнул глава правительства России, но решать должны все страны ЕС.

Сегодня отношения с ЕС находятся на нуле, охарактеризовал их Медведев. Выстраивая партнерство непосредственно с отдельными государствами Европы, Россия могла бы прожить и без диалога с Евросоюзом, но это ненормально, уверен председатель правительства.

Однако восстановление конструктивного диалога зависит именно от Евросоюза: "Захотят восстановить - мы восстановим. Я неоднократно говорил об этом руководству ЕС. Без них диалог затруднителен".

- Только это не нужно ничем обуславливать, потому что не мы их разрушали и не нам их восстанавливать, - добавил Дмитрий Медведев.

Также Россия готова рассматривать приглашение для восстановления формата "большой восьмерки", хотя в руководстве нашей страны полагают, что ему давно не хватает легитимности. "Восьмерка", по словам премьера, была площадкой - и в чем-то небесполезной, на которой в узком кругу обсуждались различные политические вызовы. "Когда появилась "двадцатка", стало очевидным, что большинство самых насущных для нашей планеты вопросов можно рассматривать в этом формате, и то не все", - заявил Медведев, отвечая на вопросы журналистов.

Россия готова встречаться с партнерами на различных площадках. "Если будет приглашение, наверное, приглашение можно рассматривать. Но еще раз хочу подчеркнуть, в современном мире такого рода ограниченные по составу участников форматы неспособны принимать решения, имеющие существенное значение для развития человечества, для решения глобальных вопросов, которые стоят в повестке дня", - заключил председатель правительства.

Между тем

В среду в прямом эфире программы "Диалог" премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с бизнесменами и экспертами, как правительство намерено достичь национальных целей развития в экономике, социальной сфере и цифровом развитии.

Трансляция дискуссии начнется в 12.00 по московскому времени на телеканале "Россия 24".