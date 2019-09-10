До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов

Уже через 11 лет компетенции свыше 45 процентов работников в России могут оказаться невостребованными, потому что те же самые функции смогут лучше и дешевле выполнять роботы. В результате примерно 20 миллионам человек предстоит пройти переобучение и найти себя в каких-то новых сферах деятельности.

Такой прогноз содержится в свежем исследовании РАНХиГС. Специалисты академии проанализировали долю рутинных (повторяющихся) действий в различных отраслях, ведь именно такие операции подвержены автоматизации в первую очередь. И где их больше, там бизнес и стремится внедрить автоматизацию. Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест. Далее идут обрабатывающие производства (60 процентов), сельское и лесное хозяйство (58), розничная торговля (53) и добыча полезных ископаемых (51), сообщают "Известия".

Правда, стоит оговориться: ученые, строя такой прогноз, исходили из того, что произойдет, если все доступные технологии автоматизации внедрить одномоментно, а на практике это произойдет едва ли. По факту процесс внедрения современных технологий растянут во времени, и у людей будет возможность сориентироваться и найти себе новое занятие. Однако и откладывать переобучение сильно не стоит - о своих перспективах надо задуматься уже сейчас.

Также в исследовании речь идет об официально трудоустроенных гражданах, и все цифры приводятся исходя из этой статистики. Помимо этого, стоит учесть и то, что новые технологии зачастую создают и новые рабочие места. Достаточно посмотреть на развитие интернета, соцсетей в последние годы. Всю эту инфраструктуру должен кто-то обслуживать, адаптировать под нужды людей и так далее.