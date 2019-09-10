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10.09.2019 17:30
Рубрика: Экономика

Ископаемые доказали полезность

Текст: Елена Березина
В целом по стране первое полугодие 2019 года отличалось ускоренным ростом добычи полезных ископаемых. При этом в структуре валовой добавленной стоимости по отраслям добыча полезных ископаемых растет практически самыми высокими темпами. Быстрее только финансовая и страховая деятельность, а также деятельность гостиниц и предприятий общественного питания в отдельные месяцы, подчеркивает Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ).
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Эта тенденция прослеживается и по регионам. По всем федеральным округам, кроме Центрального, темпы роста в добыче полезных ископаемых выше, чем в обрабатывающих производствах.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"В сфере обрабатывающих производств наиболее высокий рост был зафиксирован в I полугодии 2019 г. в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Однако в последнем рост происходит на фоне низкой базы прошлого года, - указывает Наталья Чуркина, - поскольку в I полугодии прошлого года Дальний Восток был единственным макрорегионом, где обработка падала. При этом в Забайкальском крае, Хабаровском крае и Сахалинской области падение продолжилось и в этом году".

Основной прирост промышленного производства в первом полугодии обеспечили компании нефтегазового сектора, которые торопились воспользоваться позитивной ценовой ситуацией на рынке. В весенний период также активизировались металлурги. "В целом, весь сектор добычи развивался лучше, чем другие отрасли. Рост в добыче полезных ископаемых составил 4%, а в обрабатывающей промышленности лишь 1,9%. Впрочем, если брать отдельные направления, то существенный рост наблюдался также в строительстве тепловозов и вагонов, что связано с модернизацией подвижного состава и высокого спроса на железнодорожные перевозки, - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Производство автобусов до 5 тонн выросло на 46,5%, а бульдозеров и бульдозеров с поворотным отвалом более чем на 57%. В ряде регионов также отмечен мощный рост химической промышленности, как, например, в Нижегородской области (+35,5%)".

При этом падение обрабатывающей промышленности было зафиксировано в шести регионах Центрального федерального округа. Наибольшими темпами сокращалась обрабатывающая промышленность в Ярославской области - на 5% в I полугодии 2019 года в годовом выражении. "По данным регионального отделения Росстата, в Ярославской области в данном периоде падало производство пищевых продуктов и напитков, текстильное производство, металлургия и производство нефтепродуктов, производство отдельных видов автотранспортных средств и оборудования, - говорит Наталья Чуркина. - Падение обрабатывающей промышленности было зафиксировано в I полугодии 2019 года в Северо-Кавказском федеральном округе (на 5,9% в годовом выражении), наиболее низкий рост - в Сибирском (на 1,4%)".

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В дальнейшем можно ожидать более активного роста производства обрабатывающих отраслей в связи с поступлением нового урожая, а также традиционной более высокой загрузкой во втором полугодии, полагает Андрей Кочетков: "Правительство планирует увеличить траты в рамках национальных проектов, что положительно скажется на многих отраслях, связанных с инфраструктурным строительством. Также ожидается рост производства энергетическими компаниями в связи с наступлением холодов".

По данным Росстата по промпроизводству за январь-июль 2019 года, добыча опережает обработку, лидерами в сфере обрабатывающей промышленности остаются Центральный и Дальневосточный округа, а худшие показатели в обработке по сравнению с январем-июлем прошлого года продолжают показывать Северо-Кавказский и Сибирский.

Фото: ИНФОГРАФИКА "РГ"/АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ЕЛЕНА БЕРЕЗИНА
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