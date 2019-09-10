Джеки Чан в последний момент отметил свой визит в Россию

Гонконгский актер и мастер боевых искусств Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру российско-китайского фэнтези-боевика "Тайна печати дракона".

Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Вынуждены сообщить, что визит актера 11 сентября в Москву на премьеру, к сожалению, не состоится", - уведомили организаторы. В качестве причины назвав "непредвиденные изменения в графике Джеки Чана".

Меж тем сама премьера ленты состоится - фильм представят продюсеры Алексей Петрухин, Сергей Сельянов, режиссер Олег Степченко, а также актеры Юрий Колокольников и Анна Чурина.

"Печать дракона", где помимо Чана снялись Арнольд Шварценеггер и покойный Рутгер Хауэр, выйдет в прокат России 19 сентября.