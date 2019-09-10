Новости

Актриса Мишель Пфайффер приедет в Россию 15:21
Пирс Броснан благословил идею сделать Джеймса Бонда женщиной 14:42
Спустя 33 года Эдди Мёрфи вновь встретил "золотого ребенка" 13:41
Режиссер "Гоголя" снимет screenlife-хоррор про воскрешение мертвецов 12:54
Вышел трейлер очередного ремейка слэшера "Черное Рождество" 12:16

Джеки Чан в последний момент отметил свой визит в Россию

Новости
    10.09.2019, 15:53
Текст:   Олег Усков

Гонконгский актер и мастер боевых искусств Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру российско-китайского фэнтези-боевика "Тайна печати дракона".

Фото: kinopoisk.ru
Актриса Мишель Пфайффер приедет в Россию

Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Вынуждены сообщить, что визит актера 11 сентября в Москву на премьеру, к сожалению, не состоится", - уведомили организаторы. В качестве причины назвав "непредвиденные изменения в графике Джеки Чана".

Меж тем сама премьера ленты состоится - фильм представят продюсеры Алексей Петрухин, Сергей Сельянов, режиссер Олег Степченко, а также актеры Юрий Колокольников и Анна Чурина.

"Печать дракона", где помимо Чана снялись Арнольд Шварценеггер и покойный Рутгер Хауэр, выйдет в прокат России 19 сентября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер "Маяка", нового хоррора режиссера "Ведьмы" 12:00
У боевика "Без лица" с Траволтой и Кейджем появится ремейк 11:46
Никита Михалков раскритиковал премию "Оскар" 11:17
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу 09.09.2019
⧣ Россия
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Видео: Игорь Крутой встретил свою первую любовь спустя полвека 09.09.2019
Марка Захарова выписывают из больницы 09.09.2019
"Оно 2" стало лидером российского проката 09.09.2019
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Автор "Игры престолов" раскритиковал "Властелина колец" 09.09.2019
Вышел трейлер продолжения мультсериала "Разочарование" 06.09.2019
Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец" 05.09.2019
⧣ Китай
Фото: youtube.com
Джеки Чан лично представит в России "Тайну печати дракона" 15.08.2019
Российская драма "Движение вверх" установила рекорд в Китае 14.08.2019
"Озеро диких гусей": брутальный портрет современного Китая 26.07.2019