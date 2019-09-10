Экс-глава службы безопасности Болгарии назвал причины преследования "Русофилов"

Задержания и допросы представителей движения "Русофилы", пользующихся определенной поддержкой Болгарской социалистической партии (БСП), объясняются предвыборными маневрами премьера Бойко Борисова и генерального прокурора Ивана Гешева, заявил бывший директор Национальной службы безопасности и председатель партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) Атанас Атанасов.

По словам политика, премьер Борисов и лидер партии ГЕРБ, а также генпрокурор Гешев опасаются поражения на выборах в местные органы власти осенью текущего года конкурентам из БСП и обвинений в злоупотреблении властью. В этой связи они обратились к антироссийской теме для манипулирования общественным мнением. "Это элементарная акция по предотвращению оттока избирателей из правого спектра, который в последнее время подвергается сильной эрозии", - уточнил Атанасов.

Он пояснил, что, по всей вероятности, люди из окружения "Русофилов" с симпатией относятся к России. Однако несоразмерно обвинять деятелей движения в "шпионаже" в пользу российской стороны. Они не обладают классифицированной секретной информацией, которую могут собирать и передавать. "Лично я не знаю, чтобы они имели доступ к такой информации", - заверил экс-руководитель Национальной службы безопасности.

Напомним, в понедельник полиция задержала секретаря национального движения "Русофилы" и бывшего главного редактора газеты "Дума" Юрия Борисова по подозрению в шпионаже в пользу России. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от 5 до 15 лет. "Борисов задержан, с ним проводятся следственные действия, Если подобные действия проводятся, значит, для этого имеются весомые основания". - цитируют местные СМИ министра внутренних дел Болгарии Младена Маринова. На допрос в прокуратуру были вызваны и другие деятели "Русофилов".

По данным газеты "Дума", после четырехчасового допроса Борисов был отпущен на свободу без предъявления обвинения. В прокуратуре уточнили, что он был вызван в качестве свидетеля "по делу о шпионаже в пользу России". Общественный деятель назвал свое задержание "попыткой запугать болгарских граждан, которым не нравится внешняя политика Болгарии и высказывающим другое, отличное от официальной версии мнение в отношении России". При этом движение "Русофилы" не занимается политической деятельностью. Оно продвигает изучение русского языка и проведение различных российско-болгарских культурных мероприятий и фестивалей.