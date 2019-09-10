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10.09.2019 18:04
Рубрика: Происшествия

Экс-совладельцам Промсвязьбанка предъявлено обвинение в растрате

Текст: Александр Степанов
Следствие предъявило бывшим совладельцам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым обвинение в растрате более 66 млрд руб. и 575 млн долларов и объявило их в международный розыск. Об этом стало известно в ходе заседания Басманного суда столицы, где рассматривается ходатайство о заочном аресте Алексея Ананьева.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Как заявил представитель Следственного комитета России, следствие установило, что Ананьевы в составе организованной группы растратили имущество ПАО "Промсвязьбанк". В частности, с 12 по 14 декабря 2017 года Дмитрий Ананьев, являвшийся председателем правления Промсвязьбанка, вместе с родным братом и другими людьми, личности которых следствие пока не установило, "растратили денежные средства в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечный бенефициар которой - Алексей Ананьев".

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Кроме того, следователь попросил приобщить к материалам дела документы, которые подтверждают, что обвиняемые объявлены в международный розыск.

Также представитель СК РФ заявил, что сейчас идет расследование по факту растраты неустановленными лицами имущества Промсвязьбанка, которая составляет не менее 102,2 млрд рублей, и причинения банку ущерба на сумму не менее 100 млн рублей.

В отношении братьев Ананьевых возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

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