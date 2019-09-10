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10.09.2019 23:00
Рубрика: Общество

Рак в космосе не жилец?

Эксперт сомневается в громкой сенсации
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
Невесомость убивает раковые клетки! Эта сенсация обошла мировые СМИ. Ее авторы - австралийские ученые под руководством Джошуа Чоу. По их утверждению, в эксперименте за 24 часа невесомость убила 80-90 процентов раковых клеток.
А может, в будущем полет в космос станет радикальным средством лечения тяжелой болезни? Фото: Михаил Руденко/istock А может, в будущем полет в космос станет радикальным средством лечения тяжелой болезни? Фото: Михаил Руденко/istock
А может, в будущем полет в космос станет радикальным средством лечения тяжелой болезни? Фото: Михаил Руденко/istock

Но почему гибли только раковые клетки, а обычные выживают? По словам Чоу, обычные клетки тоже гибнут, но гораздо в меньшей степени. Механизм феномена ученым пока непонятен, но возможно, что причина в разрыве клеточных связей или так называемой механической разгрузке.

Фото: iStock
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Чтобы разобраться в сути явления, Чоу планирует провести эксперимент на МКС. Он надеется создать новое перспективное средство от рака, которое будет действовать совершенно иначе, чем все традиционные методы. А может, в будущем полет в космос станет радикальным средством лечения страшной болезни?

Но неужели до Чоу ученые не изучали воздействие невесомости на раковые клетки? Такой эксперимент просто напрашивается, ведь при полетах в далекий космос высокая радиация может вызватьт появление опасных опухолей.

- Конечно, влияние невесомости на раковые клетки ученые давно изучают, - сказала "РГ" замдиректора Института медико-биологических проблем РАН, член-корреспондент РАН Людмила Буравкова. - Для этого на земле клетки крутят в специальных установках, в которых частично имитируется невесомость. Знаю около сотни подобных работ, где самые разные типы клеток вращали и 48 часов, и 96, и 5 суток, и 10, и 30. Результат всегда одинаковый: раковые клетки не погибали, хотя их жизнеспособность снижается на 10-15 процентов. Более того, даже этот эффект кратковременный, через какое-то время жизнеспособность возвращается на прежний уровень.

Фото: iStock
Назван фактор, провоцирующий рак и ранние проблемы в интимной жизни

Но российские ученые пошли дальше. Несколько лет назад они отправили в космос раковые клетки и клетки-киллеры, которые в организме являются первой линией защиты от любых измененных клеток. Киллеры курсируют по организму в поисках "неправильных" клеток, присоединяются к ним и уничтожают.

- В космосе киллеры, как и на земле, отыскивали раковые клетки, чуть эффективней их убивали, но до 80-90 процентов очень далеко, - говорит Буравкова. - Сенсации в работах австралийцев я пока не вижу. Если они, конечно, не раскроют какие-то неожиданные детали эксперимента.

Общество Наука Наука и образование РАН Онкология: как победить рак Медицина и здоровое питание
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