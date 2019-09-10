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Рубрика: Власть

Запрос на Героя

Эксперты обсудили итоги прошедших выборов
Текст: Екатерина Котова
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
Эксперты в Фонде развития гражданского общества обсудили электоральные тенденции исходя из итогов Единого дня голосования, который прошел 8 сентября по всей стране.
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Важная характеристика дня голосования - он прошел чисто, без серьезных нарушений. "Никаких серьезных жалоб от наблюдателей и участников выборов не было, даже там, где ситуация носила остро конкурентный характер, например в Москве", - отметил глава ФоРГО Константин Костин.

Главный итог региональных парламентских выборов - успешное выступление "Единой России" везде, кроме Хабаровского края, где лидировала ЛДПР. Для "единороссов" это серьезный вызов - по сути региональное отделение в Хабаровском крае надо создавать заново, считает Костин. В целом же по стране, по его оценке, "ЕР" подтвердила, что "является главной точкой консолидации путинского большинства". Это важно и с учетом того, что через два года пройдут выборы в Госдуму.

Фото: REUTERS
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Большинство "ЕР" получает и в Мосгордуме - 25 из 45 мест. "Почти 56% - это очень неплохой результат, учитывая уровень конкуренции и плотность негативного информационного потока, вызванного протестами", - считает Костин. Это большинство, по его словам, "позволяет решать все необходимые вопросы, плодотворно выстраивать взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти". А в случае необходимости - создавать коалиции с депутатами от других партий.

"На мой взгляд, этими выборами в Мосгордуму завершается трансформация - от старого, архаичного лужковского формата карманной Мосгордумы, когда 90% у "Единой России", еще 10% у КПРФ, и других политических представителей у горожан нет. Избранный состав гораздо более адекватно отражает политические предпочтения жителей столицы", - заявил Костин.

Главный запрос общества - на перемены к лучшему

На губернаторских выборах в 16 регионах победили кандидаты от власти. Высокий уровень поддержки показали не только врио губернаторов, но и действующие главы Ставропольского края, Волгоградской и Вологодской областей, которые переизбирались на новый срок. Хотя им, заметил Костин, было сложнее, "поскольку они имели определенный антирейтинг и сопротивление региональных элит".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Важно, кто победил, но еще важнее, что люди хотели сказать. Главный общественный запрос не изменился за последние два года, он стал более очевидным - на перемены к лучшему", - сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он перечислил три ключевых болевых точки на местах - низкие доходы населения, дефицит высокооплачиваемых рабочих мест, недоступность качественной медицины. "Есть также запросы к власти, то есть к тем людям, которые эти проблемы должны решить, - это защита населения, открытость к коммуникации, честность и справедливость", - сказал Федоров. Если политик отвечает этим требованиям, то на выборах губернатора или мэра возникает "вау-эффект". В качестве примера глава ВЦИОМ привел избранного губернатора Забайкальского края Александра Осипова, который "попал в запрос" и набрал 89,61% голосов.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов отметил персонализацию запроса на перемены: "Мы видим, что есть запрос на героя. Это человек, который может что-то изменить". Ценится и прямой диалог. Яркий пример здесь избранный глава Мурманской области Андрей Чибис. "Его поездки по региону, разговоры с жителями, перенос губернаторского кресла в область, - это новый язык политического взаимодействия с людьми", - отметил эксперт.

Власть Работа власти Внутренняя политика Итоги Единого дня голосования-2015
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