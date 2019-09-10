Эрдоган: Турция не сможет справиться с новой волной беженцев

Турция не сможет справиться с новой волной беженцев из Сирии, если кризис в этой стране не будет разрешен. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция приняла 3,5 миллиона беженцев из Сирии. Кроме этого, у нас нашли убежище граждане других стран, всего у нас около пяти миллионов беженцев. Справиться с новой волной беженцев, если она хлынет из Сирии, Турция больше не в состоянии", - приводит слова турецкого лидера агентство РИА Новости.

Эрдоган также обратил внимание на то, Турция обеспечивает безопасность для всей Европы, поскольку именно она сдерживает поток беженцев.

"Чтобы сирийцы, находящиеся у нас в стране, смогли вернуться к себе на родину, нужно очистить их страну от террористов. Террористическая группировка ИГ (запрещена в России) в Сирии потерпела поражение. Сейчас больше всего мешают возвращению беженцев силы самообороны сирийских курдов", - отметил Эрдоган и указал, что именно поэтому для Турции "важно сотрудничество с США, чтобы очистить Сирию от террористов".

Кроме того, Эрдоган вернулся к вопросу создания зоны безопасности на севере Сирии. По его словам, такой проект обсуждался с бывшим американским президентом Бараком Обамой.

"К сожалению, с Обамой это не получилось. Сейчас есть договоренность о зоне с президентом Трампом", - напомнил Эрдоган.

"Мы ждем от США союзнического поведения: чтобы они были рядом с нами в наших усилиях по борьбе с силами самообороны сирийских курдов в Сирии, но американцы поставили им около 50 тысяч грузовиков с оружием, что нас очень беспокоит и является неприемлемым", - резюмировал турецкий лидер.