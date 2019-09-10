ФСИН может начать использовать свиней для поиска наркотиков

Необычное ноу-хау планируют применять в своей работе специалисты Федеральной службы исполнения наказаний. Для поиска наркотиков, помимо собак, они могут начать привлекать... свиней. О достоинствах новых помощников рассказал начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.

По его словам, привлекать хрюшек к такой работе уже стали в министерстве внутренних дел РФ. Правда, пока все это происходит в виде эксперимента. "Мы посмотрим, каковы будут результаты, может, и будем перенимать их опыт", - рассказал сотрудник тюремного ведомства в интервью РИА Новости.

По словам Макарова, такое необычное применение свиней имеет под собой научное обоснование. Ученые давно установили, что исключительным обонянием из числа млекопитающих обладают слоны и свиньи. Слонов, понятно, к оперативной работе особо не привлечешь, а вот свиньи, по его словам, хорошо поддаются дрессировке.

"Так, во Франции свинок, в частности, используют для поиска редких грибов - трюфелей, произрастающих в земле на глубине до одного метра. Для поиска наркотиков поросят применяют в США", - отметил представитель ФСИН.

Кроме того, Дмитрий Макаров рассказал, что в качестве четвероногих помощников служба может также использовать и собак мелких пород - даже пуделей.

Дмитрий Макаров напомнил, что служебные собаки используются ФСИН для розыска и задержания преступников, поиска наркотиков и взрывчатки в местах лишения свободы, охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов.

С 2016 года служебные собаки помогли задержать более 30 осужденных при попытке побега

Также разыскные и патрульно-разыскные собаки задействуются при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Дмитрий Макаров привел несколько примеров удачной работы четвероногих помощников. Так, в июле помощник начальника караула по кинологической службе сумел при помощи собаки предотвратить в одном из регионов России групповой побег из-под охраны.

"Осужденные преодолели линию охраны, но, увидев служебную собаку со специалистом-кинологом, отказались от своих планов. Они были задержаны и водворены в штрафной изолятор", - рассказал кинолог.

Кроме того, в Крыму использование разыскной собаки в марте этого года помогло задержать сбежавшего из колонии-поселения заключенного. Собака четко взяла след и вела по нему сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний почти полтора километра. Это позволило установить направление движения беглеца, после чего обнаружить его и задержать.

По данным ФСИН, применение служебных собак позволило, к примеру, в 2015 году пресечь один побег и пять покушений на побег из исправительных колоний. В 2016 году с использованием служебных собак были предотвращены три попытки побега из-под охраны и два побега осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя и отбывающих наказания в колониях-поселениях.

В 2017 году пресечены еще четыре побега из колоний-поселений. Всего с 2016 года четвероногие помощники помогли задержать более тридцати человек, которые совершили побеги из мест не столь отдаленных.