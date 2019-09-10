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10.09.2019 19:30
Рубрика: Власть

У собак появятся конкуренты

ФСИН может начать использовать свиней для поиска наркотиков
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
Необычное ноу-хау планируют применять в своей работе специалисты Федеральной службы исполнения наказаний. Для поиска наркотиков, помимо собак, они могут начать привлекать... свиней. О достоинствах новых помощников рассказал начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, привлекать хрюшек к такой работе уже стали в министерстве внутренних дел РФ. Правда, пока все это происходит в виде эксперимента. "Мы посмотрим, каковы будут результаты, может, и будем перенимать их опыт", - рассказал сотрудник тюремного ведомства в интервью РИА Новости.

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По словам Макарова, такое необычное применение свиней имеет под собой научное обоснование. Ученые давно установили, что исключительным обонянием из числа млекопитающих обладают слоны и свиньи. Слонов, понятно, к оперативной работе особо не привлечешь, а вот свиньи, по его словам, хорошо поддаются дрессировке.

"Так, во Франции свинок, в частности, используют для поиска редких грибов - трюфелей, произрастающих в земле на глубине до одного метра. Для поиска наркотиков поросят применяют в США", - отметил представитель ФСИН.

Кроме того, Дмитрий Макаров рассказал, что в качестве четвероногих помощников служба может также использовать и собак мелких пород - даже пуделей.

Дмитрий Макаров напомнил, что служебные собаки используются ФСИН для розыска и задержания преступников, поиска наркотиков и взрывчатки в местах лишения свободы, охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов.

С 2016 года служебные собаки помогли задержать более 30 осужденных при попытке побега

Также разыскные и патрульно-разыскные собаки задействуются при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Дмитрий Макаров привел несколько примеров удачной работы четвероногих помощников. Так, в июле помощник начальника караула по кинологической службе сумел при помощи собаки предотвратить в одном из регионов России групповой побег из-под охраны.

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"Осужденные преодолели линию охраны, но, увидев служебную собаку со специалистом-кинологом, отказались от своих планов. Они были задержаны и водворены в штрафной изолятор", - рассказал кинолог.

Кроме того, в Крыму использование разыскной собаки в марте этого года помогло задержать сбежавшего из колонии-поселения заключенного. Собака четко взяла след и вела по нему сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний почти полтора километра. Это позволило установить направление движения беглеца, после чего обнаружить его и задержать.

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По данным ФСИН, применение служебных собак позволило, к примеру, в 2015 году пресечь один побег и пять покушений на побег из исправительных колоний. В 2016 году с использованием служебных собак были предотвращены три попытки побега из-под охраны и два побега осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя и отбывающих наказания в колониях-поселениях.

В 2017 году пресечены еще четыре побега из колоний-поселений. Всего с 2016 года четвероногие помощники помогли задержать более тридцати человек, которые совершили побеги из мест не столь отдаленных.

Власть Безопасность Происшествия Преступления Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФСИН Правительство МВД Борьба с наркотиками
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