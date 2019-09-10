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10.09.2019 17:12
Рубрика: Происшествия

Учитесь охранять

Тюремное ведомство сможет готовить специалистов в гражданских вузах
Текст: Владислав Куликов
Тюремное ведомство сможет заключать целевые договоры с гражданами на обучение в гражданских вузах и колледжах. После получения диплома новоиспеченные специалисты должны будут не менее пяти лет отслужить в Федеральной службе исполнения наказаний.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Соответствующий документ сегодня публикует "Российская газета". Набирать будущих студентов служба исполнения наказаний будет по конкурсу. Порядок проведения такого конкурса, методика осуществления конкурсных процедур и критерии отбора граждан, изъявивших желание участвовать в отборе кандидатов, определяются директором ФСИН России.

Договор может заключаться как с абитуриентами, так и с уже обучающимися студентами. В документе оговаривается, что договор о целевом обучении заключается с гражданином не позднее чем за один год до окончания им обучения в образовательной организации. Студенты, подписавшие контракт, получат гарантии трудоустройства после выпуска, а также некоторую социальную поддержку.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Практика целевого обучения граждан для определенных государственных ведомств для нашей страны не нова, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Она получила широкое распространение еще в советские времена. Фактически государственные организации и предприятия выделяют средства для подготовки определенного гражданина необходимой специальности с последующим его приемом к себе на работу. На время обучения к студенту предъявляется ряд требований, нарушив которые он обязан будет возместить стоимость обучения ВУЗу. Если договор расторгается по вине работодателя, то обязанность возмещения стоимости обучения ложится на него".

На какую именно материальную поддержку смогут рассчитывать студенты, в документе не оговаривается. По мнению экспертов, это могут быть стипендии, единовременные выплаты или даже предоставление жилья. Естественно, у ведомства есть своя сеть ВУЗов, так что вряд ли человека пошлют учиться в гражданский университет на конвоира. Но, например, тюремных медиков можно готовить по целевым договорам.

Студент медколледжа, заключив договор, будет служить фельдшером в тюремной санчасти

"Целевое обучение для тюремного ведомства направлено на решение кадровых вопросов, - говорит Виктория Данильченко. - Вероятно, в перспективе оно поможет, например, решить проблему нехватки медперсонала в исправительных учреждениях".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Комментарии к документам
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