Глава Alibaba ушел в отставку

Председатель совета директоров крупнейшей мировой корпорации Alibaba Джек Ма ушел со своего поста. В настоящий момент его должность передана нынешнему генеральному директору компании Даниэлю Чжану.

Как уточняет портал Techcrunch, Ма продолжит работу в совете директоров Alibaba до следующего годового собрания акционеров. Он также останется постоянным партнером Alibaba Partnership - группы, в которую входят руководители высшего звена Alibaba Group.

О своем желании уйти Джек Ма заявил еще в прошлом году. "Единственное, что я могу пообещать - то, что Джек Ма всегда будет принадлежать Alibaba", - пояснил топ-менеджер.

Интересно, что в качестве даты для объявления о своей отставке Ма выбрал день учителя, который празднуют в Китае. Экс-глава Alibaba - бывший учитель английского языка, его до сих пор называют "Учитель Ма". Он отметил, что свободное время планирует посвятить благотворительности.

Джек Ма считается одним из самых богатых людей в мире. По данным Forbes, его состояние оценивается в 38,6 миллиарда долларов.

Ма основал Alibaba в 1999 году. В 2013 году он ушел с поста президента компании, однако остался председателем совета директоров.