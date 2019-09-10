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10.09.2019 12:32
Рубрика: Спорт

Глава РФС высказался против совмещения Черчесовым работы в сборной и клубе

Текст: Максим Домчев

Президент РФС подвел итоги прошедших матчей сборной России против Шотландии и Казахстана. Александр Дюков признал, что после матча в Глазго команде было непросто восстановиться с точки зрения эмоций.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Станислав Черчесов: Шесть очков давали, и мы их взяли

"Не все получалось в начале, но потом команда проявила свои лучшие качества и забила гол. Могу сказать, что мы поступательно движемся к чемпионату Европы 2020", - приводит слова Дюкова Sport24.

Комментируя появившиеся слухи о том, что Станислав Черчесов может возглавить "Спартак" в случае увольнения Олега Кононова, глава РФС заявил, что является противником идеи совмещения должности главного тренера сборной России и клуба.

"Считаю, что это не даст преимущества нашей сборной, и честно скажу, что я скорее противник этой идеи, нежели сторонник", - ответил Дюков.

Также президент РФС пожелал Александру Кокорину и Павлу Мамаеву вернуться в большой футбол после освобождения из колонии. Напомним, что после удовлетворения ходатайства по УДО футболисты выйдут на свободу 17 сентября.

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