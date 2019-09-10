Главы МИД России и Эфиопии обсудили заключение соглашений в сфере ВТС

Главы МИД России и Эфиопии Сергей Лавров и Геду Андаргачеу в ходе состоявшихся в Москве переговоров обсудили расширение военно-технического сотрудничества. В том числе речь шла об увеличении объемов поставок российской военной продукции.

"Мы обсудили задачи по согласованию дополнительных нормативных документов, которые позволят более эффективно продвигать наше взаимодействие в сфере поставок продукции военного назначения и в других областях", - заявил глава МИД РФ по итогам переговоров на пресс-конференции, чье выступление транслировалось на официальной странице ведомства в Facebook.