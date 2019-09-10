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10.09.2019 14:57
Рубрика: Власть

Госдума: Данные о попытках вмешаться в выборы в РФ подтверждаются

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме заявили, что информация о попытках иностранного вмешательства в избирательную кампанию в РФ находит подтверждение.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Такое заявление на пленарном заседании сделал глава думской комиссии по расследованию фактов Василий Пискарев.

Он пояснил, что на это указывают первые результаты работы комиссии.

МИД РФ обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны

По словам Пискарева, депутаты уже направили запросы в правоохранительные, контрольные и следственные органы, спецслужбы, МИД РФ, Роскомнадзор, Минюст и правительство Москвы. Комиссия просит предоставить материалы о возможном иностранном вмешательстве во внутренние дела страны.

Глава комиссии напомнил, что ранее немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle ("Немецкая волна") опубликовала прямой призыв к жителям и гостям столицы к участию 27 июля в несогласованных акциях. Кроме того, официальный аккаунт посольства США в России опубликовал карту с точным маршрутом движения и также точки сбора участников неразрешенного митинга 3 августа.

Одно из следующих заседаний комиссии может состояться с участием посла США в России, который сообщил депутатам о готовности дать пояснения в связи с действиями посольства.

- В ближайшее время Комиссия определится с датой заседания с его участием, - заявил Пискарев.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Что касается Deutsche Welle, то депутаты приняли решение направить ее руководству в Бонне приглашение приехать на заседание комиссии и ответить на вопрос, "намерены ли они и дальше работать в России, соблюдая при этом российское законодательство".

- Как мы видим, появились новые факты иностранного вмешательства в данном случае непосредственно в день выборов 8 сентября, - продолжил Василий Пискарев. - Со стороны уже других зарубежных компаний (американских Google и Facebook). Об этом ЦИК России и Роскомнадзор в тот же день подробно проинформировали общественность.

Соответствующие материалы депутатами также запрошены, и они будут внимательно изучены, обещал парламентарий.

На заседании ГД комиссия была утверждена официально.

- Сегодня мы придаем комиссии более высокий статус, она более активно будет работать, и вносить предложения по части инициатив и решений, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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