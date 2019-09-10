Госдума приняла законопроект о стимулах для грузоперевозок

Пока что нулевой НДС установлен только в отношении международных транзитных перевозок товаров, а также транспортно-экспедиционных услуг, которые при этом оказываются.

Как отмечается в пояснительной записке, налогообложение транзитных перевозок порожних контейнеров и грузовых вагонов существенно снижает конкурентные преимущества российских железных дорог.

Автор документа - депутат Алексей Кобилев ("Единая Россия") - пояснил "РГ", что российский бизнес давно беспокоят неравные условия конкуренции. По его словам, предлагаемые нововведения особенно актуальны на фоне постоянного увеличения общей фискальной нагрузки.

Он привел в пример опыт Беларуси и Казахстана, где нулевая ставка НДС применяется при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, груженый это или порожний контейнер и вагон.

Принятие закона, по его словам, позволит для зарубежных грузоотправителей сократить общую стоимость транспортировки железнодорожным транспортом по территории России, а также может сгенерировать дополнительный доход для экспедиционных компаний. В результате повысятся бюджетные поступления за счет налога на прибыль.

Правительство РФ и Комитет по бюджету и налогам поддержали концепцию законопроекта.