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10.09.2019 00:02
Рубрика: Экономика

Госдуме рекомендовали принять законопроект о Реестре населения в I чтении

Текст: Юлия Кривошапко
Создание единого реестра населения России выходит на финишную прямую. В понедельник, 9 сентября, законопроект об этом прошел через комитет Госдумы по бюджету и налогам, а ранее получил поддержку комитета по информационным технологиям и связи. Оба рекомендовали принять его в первом чтении.

В реестр будут включаться базовые сведения о каждом гражданине - фамилия, имя, отчество, пол, дата, место рождения и смерти, номера паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН, а также дополнительная информация о семейном положении, родственных связях.

В России будет создан реестр населения

Оператор - Федеральная налоговая служба - сможет получать данные из разных источников, в том числе, других госструктур через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, обеспечить достоверность и актуальность информации о населении, сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кроме того, с его помощью власти рассчитывают обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физлиц, повысить собираемость платежей в бюджетную систему, сократить число мошенничеств при получении мер социальной поддержки.

Реестр населения создается на базе Единого электронного госреестра ЗАГС, оператором которого также является ФНС. Ресурс заработал в октябре 2018 года. Сейчас в нем уже больше трех миллионов новых записей. К концу 2020 года должны быть оцифрованы акты гражданского состояния, составленные с 1926 года.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума
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