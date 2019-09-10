Хорватский историк: Мир на Балканах зависит от России и Китая

Дестабилизация Балкан началась с уничтожением Югославии, и ее уничтожила не Россия, а США, Германия и Ватикан. Если бы Россия в 90-е годы была сильна, кровавой войны в Югославии не было бы. В усилении роли России и даже Китая - единственный шанс на восстановление долгосрочного мира на Балканах. Такое мнение в интервью EADaily высказал хорватский историк и теолог Горан Шарич.

Историк задается вопросом: зачем России дестабилизировать Балканы или Европу, если российская экономика зависит от хороших отношений с Евросоюзом, который, со своей стороны, зависит от российского газа? "Это не в интересах США, чтобы Россия наладила прочную связь с Европой, поэтому они препятствуют осуществлению мечты де Голля - Европы от Атлантики до Урала, - полагает он. - Россия, может быть, даже слишком терпима к агрессивному поведению американских сателлитов, таких, как Украина или Эстония."

Ученый упрекает хорватское руководство в том, что оно не использует возможности большого российского рынка и расширения сотрудничества с Россией, например, за счет заключения с Москвой договоров об участии хорватских судостроительных заводов в развитии российского рыболовного флота. Вместо этого, считает он, Хорватия даже свой крупнейший агропромышленный комплекс "Агрокор" практически обанкротила только потому, что его бывший владелец брал кредиты у российских банков. "Россия со своей стороны хорошо поступила, назначив главой диппредставительства в Хорватии Анвара Азимова, который старается поднять отношения на более высокий уровень, но хорватская сторона не всегда проявляет необходимое понимание, - констатирует Горан Шарич. - Так называемые аналитики, которые везде видят "российскую угрозу" (хотя я никогда не понимал, что это за профессия - аналитик, наверное что-то наподобие блогера или инстаграм-фотографа), которые не уходят из эфира телеканала Н1 или "Радио Свободная Европа", получают гонорар за распространение фейков. Такие интеллектуальные проститутки постоянно повторяют, что Россия дестабилизирует Балканы. А на деле все проблемы на Балканах возникли из-за слишком слабого присутствия России. Правда в том, что Россия всегда была недостаточно представлена на Балканах, сегодня в том числе".

Горан Шарич подчеркивает, что Евросоюз - это англо-американский проект. "ЕС был придуман не для того, чтобы что-то дать Хорватии или другим его членам, особенно странам, которые Запад считает Восточной Европой, - отмечает он. - Еще в 1945 году англо-американская стратегия состояла в том, чтобы держать Германию в униженном положении, а Россию - как можно дальше от Европы. До того, как Хорватия вступила в ЕС, ее население возлагало большие надежды на членство в нем. Сегодня, шесть лет спустя, надежды улетучились, осталась лишь мрачная действительность. Правда, немного уменьшилась безработица, но это лишь потому, что 400 тысяч молодых людей покинуло Хорватию. Это люди, в образование которых государство вкладывало средства 20 лет, а они теперь работают в других странах".

Историк с сожалением констатировал: "Мы все на Балканах разделяем одинаковую судьбу - покупаем дешевые продукты с Запада в торговых центрах, которые Западу и принадлежат, все небольшие балканские государства имеют статус полуколоний с ограниченным суверенитетом. Иногда мне кажется, что наши премьер-министры и президенты - всего лишь проводники картины, которая пишется в Брюсселе и Вашингтоне". В этой связи он указал на тот факт, что в усилении здесь роли России и даже Китая - это единственный шанс на восстановление долгосрочного мира на Балканах. "Известно то, что медведь долго находится в зимней спячке, - резюмирует Горан Шарич. - Балканы ждут, когда русский медведь проснется и возьмет дела в свои руки".