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10.09.2019 20:45
Рубрика: Общество

Развитие науки и высшего образования

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
11 сентября в Госдуме состоится правительственный час с участием министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.

По сложившейся традиции в преддверии этого события депутаты фракции "Единая Россия" провели встречу с министром. Речь на ней шла прежде всего о национальном проекте "Наука". Напомню, что в ближайшие пять лет на его реализацию планируется направить около 636 млрд рублей. Из них почти 405 млрд рублей - средства федерального бюджета. Благодаря этому должно увеличиться финансирование научных исследований и разработок, для российских и зарубежных ученых работа в нашей стране должна стать привлекательнее. Предполагается, что в результате реализации данного проекта Россия войдет в пятерку самых высокотехнологических стран мира к 2024 году. Такую задачу поставил президент Владимир Путин.

Фото: Александр Корольков/РГ
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На встрече с министром депутаты фракции "Единая Россия" спросили его о том, насколько реалистичны цели, заложенные в национальном проекте, учитывая имеющиеся сегодня показатели. Отмечу, что сейчас наша страна, к сожалению, занимает только десятое место в мире по финансированию науки, одиннадцатое место по числу публикаций отечественных исследователей в изданиях мирового уровня и восьмое место по количеству полученных патентов на изобретения.

Министр обосновал, как эти показатели будут улучшаться, и заверил нас в том, что все задачи, поставленные президентом, будут выполнены.

Особое внимание мы уделили теме трудоустройства молодых специалистов после окончания высших учебных заведений. Сейчас в обществе активно дискутируется вопрос о возрождении системы распределения выпускников вузов. С одной стороны, поиск первого рабочего места действительно является большой проблемой для многих молодых людей, и система распределения могла бы помочь им в устройстве на работу. Кроме того, в возрождении этой системы заинтересованы некоторые регионы, испытывающие потребность в молодых специалистах, в первую очередь те, которые находятся рядом с мегаполисами, привлекающими молодежь более высокими зарплатами. Но, с другой стороны, далеко не все молодые люди хотят, чтобы после вуза их направляли трудиться куда-то в принудительном порядке, как это было в СССР. Поэтому мы договорились с министерством о том, что будем совместно работать над решением проблемы обеспечения молодежи рабочими местами, активизируя взаимодействие с работодателями, расширяя целевой прием в вузах, проводя профессиональную ориентацию, начиная со школьной скамьи.

На встрече с министром депутаты также подробно говорили о работе высших учебных заведений.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Во-первых, во многих вузах сейчас есть не только ректоры, но и президенты, которые фактически играют роль свадебных генералов. Наверное, это неправильно. С нашей точки зрения, было бы целесообразно определить функционал президентов, чтобы это были по-настоящему работающие фигуры. И министр поддержал нашу позицию.

Во-вторых, мы сошлись во мнении, что необходимо минимизировать бумажную отчетность преподавателей вузов. Эта тема чрезвычайно актуальна, поскольку сегодня профессора и доценты университетов зачастую заняты не столько научной работой, обучением студентов и аспирантов, сколько подготовкой ответов на многочисленные запросы.

Во время правительственного часа мы также намерены поднять ряд значимых тем, касающихся развития науки в нашей стране.

В частности, мы затронем тему развития кадрового потенциала в сфере научных исследований и разработок и обязательно поговорим о том, какая роль должна отводиться регионам в реализации национального проекта "Наука".

Общество Наука Общество Образование Законодательная власть Госдума Колонка Андрея Исаева Национальные проекты 2019-2024
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