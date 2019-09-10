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10.09.2019 18:20
Рубрика: Спорт

Сборная Испании обыграла Польшу в 1/4 финала чемпионата мира

Текст: Илья Соболев
Сборная Испании вслед за Аргентиной, одолевшей ранее Сербию (97:87), стала вторым полуфиналистом чемпионата мира по баскетболу в Китае. В матче 1/4 финала подопечные Серджио Скариоло в Шанхае дожали поляков - 90:78.

Поляки преподнесли один из главных сюрпризов на ЧМ-2019. Их сборная всего лишь второй раз за 52 года пробилась на первенство планеты и сразу вышла в четвертьфинал. Попутно оставив не у дел и российскую команду. Польскую сказку прервала сборная Испании.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Сборная России стала 12-й на баскетбольном ЧМ-2019

Нельзя сказать, что матч для "Красной фурии", как называют свою национальную команду испанцы, складывался как-то особенно трудно. Пока Испания вкатывалась в игру, поляки удерживали темп соперника. Но уже во второй четверти команда Скариолы впервые довела преимущество до десяти очков. Впоследствии оно становилось чуть больше или чуть меньше, но в целом испанцы вели игру очень уверенно. Возможно, их несколько напрягло, когда за четыре минуты до конца четвертой четверти соперник приблизился на расстояние шести очков. Но тревога оказалась ложной.

Что касается Польши, надо отдать ей должное. Поляки бились, сыграли на своем уровне. Но совсем выше головы прыгнуть не смогли. Добавим, что в полуфинале испанцы сыграют с победителем завтрашней пары Австралия - Чехия. А аргентинцы попадут на лучшую команду из дуэта США - Франция.

Спорт Баскетбол
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