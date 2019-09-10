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Из Resident Evil сделали Left 4 Dead - вот как это выглядит

Текст:   Богдан Бобров
10.09.2019,  
12:09
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Компания Capcom представила тизер нового проекта в серии игр Resident Evil - Project Resistance.

Очевидно, что новинка является ответвлением от основных номерных выпусков культовой линейки. Для японского издателя, она, скорее всего, будет чем-то вроде эксперимента, "заигрывания" с аудиторией, изголодавшейся по качественным PvE-проектам для совместного прохождения.

На видео продемонстрирован кооператив на четверых человек, происходящее на экране больше всего напоминает дилогию Left 4 Dead - в некоторых сценах знаменитая франшиза от Valve "цитируется" почти покадрово.

В финале ролика появляется Мистер Икс, изрядно потрепавший нервы геймерам, игравшим в недавний ремейк Resident Evil 2. Это также может быть намеком на асимметричный геймплей, когда четыре игрока противостоят одному, но более сильному. Похожие механики уже использовались в таких играх как Evolve или Dead by Daylight.

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Больше подробностей о Project Resistance разработчики сообщат на выставке Tokyo Game Show, которая пройдет с 12 по 15 сентября.

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