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Текст:   Екатерина Ясакова 
16:15 10.09.2019

Ипотека в домике

Индивидуальное жилищное строительство перейдет на эскроу-счета вслед за многоэтажками

Минстрой хочет максимально снизить риски для граждан при покупке собственных домов у застройщиков и сделать банковские кредиты на эти цели таким же массовым явлением, как ипотека на квартиру.
Некоторые проекты смогут получить субсидии на развитие инфраструктуры. Фото: Audioundwerbung/istock Некоторые проекты смогут получить субсидии на развитие инфраструктуры. Фото: Audioundwerbung/istock
Некоторые проекты смогут получить субсидии на развитие инфраструктуры. Фото: Audioundwerbung/istock

Ведомство планирует распространить механизм проектного финансирования на комплексное индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), создать стандарты индивидуальных домов, а также стимулировать создание необходимой инфраструктуры. Комплексное ИЖС подразумевает нахождение земельных участков в собственности или аренде у застройщика. Механизм проектного финансирования, когда деньги покупателей хранятся на эскроу-счетах, позволит обеспечить контроль качества и своевременной сдачи объектов, рассказали "РГ" в минстрое. Деньги людей отныне будут защищены. Кроме того, проектное финансирование позволит привлекать только профессиональных подрядчиков и производителей современных материалов и домокомплектов.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Проектное финансирование планируется осуществлять через уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Одновременно указанный банк будет следить за контролем расходования средств, выделяемых на строительство инфраструктуры. Распространение механизма станет возможным только при внесении изменений в законодательство", - отметили в Минстрое.

Сейчас ведомство инициировало необходимость создания специального финансового инструмента в ИЖС, чтобы у людей появился аналог обычной ипотеки.

Проблема здесь вот в чем: кредитные организации не уверены, что в случае если заемщик не сможет погасить кредит, дом можно будет продать - часто такие дома не соответствуют нормам, их оценка - хлопотное дело.

Поэтому минстрой работает над стандартами, которые позволят повысить доверие банков к ИЖС. Они будут включать рекомендательные стандарты типовых проектов индивидуальных жилых домов повторного применения, которые могут выступать залогом, а также рекомендательные стандарты процедур выдачи и обслуживания кредита.

Стандартизация ИЖС должна повысить качество, прозрачность и надежность рынка, а также снизить затраты кредиторов на оценку домов и земли для целей залога.

Доступные кредиты на собственный дом появятся с утверждением стандартов индивидуального строительства. Они снизят риски для банков

В совокупности с развитием ИЖС на территориях, где сформирован высокий спрос населения, стандартизация увеличит ликвидность объектов, и банки получат естественный экономический стимул для расширения кредитования ИЖС.

Впоследствии все эти меры позволят сформировать рынок стандартных ипотечных кредитов на ИЖС.

"Сейчас сфера ИЖС действительно отличается особенно неликвидными залогами и более высоким кредитным риском. У региональных банков есть такие ипотечные продукты (под залог недвижимости, автомобилей), ставки по ним выше по сравнению с ипотечными на квартиры примерно на 3 процента", - говорит Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России.

У участников рынка, в свою очередь, появилась надежда, что главный враг развития ИЖС - "серый" рынок - почувствует себя не столь вольготно.

Фото: iStock
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Страна теряет ежегодно около одного триллиона рублей за счет того, что строительство домов заказывается не у российских организаций, а у "серых" строителей из Средней Азии, утверждает Александр Дубовенко, основатель House Business DAY, ежегодной встречи участников малоэтажного строительного рынка.

Это и налоги, которые не платят при таком строительстве, и те деньги, которые эти рабочие увозят на родину. А в результате из-за "серых" фирм дома потом хозяевам приходится переделывать и перестраивать за свой счет. Легальные же компании вынуждены работать только в сегменте элитного строительства. А это очень небольшая часть рынка. Кроме того, труд квалифицированных строителей дискредитируется, когда они вынуждены работать с нелегальными фирмами. "Если же начать бороться с незаконной рабочей силой, ввести обязательное участие банка при заказе строительства, то рынок начнет консолидироваться, начнут появляться рабочие места", - уверен Александр Дубовенко.

В минстрое подчеркивают, что все предоставляемые в целях комплексного ИЖС земельные участки должны быть обеспечены необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии со "Стандартом комплексного развития территорий".

Напомним, этот документ разработали минстрой, ДОМ.РФ и КБ Стрелка для осуществления качественной застройки. Цель документа - разработка и внедрение новых подходов к созданию городской среды, отвечающей современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и городских властей. Некоторые пункты документа лягут в основу усовершенствования нормативно-правовой базы в области градорегулирования и архитектурного проектирования.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Проекты комплексного ИЖС, соответствующие "Стандарту комплексного развития территорий", смогут получать субсидии на развитие инфраструктуры как проекты развития качественного и ликвидного жилья.

"Обеспечение земельных участков для комплексного ИЖС инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой будет осуществляться на программной основе за счет средств региональных и местных бюджетов", - пояснили в минстрое. По словам Олега Паниткова, генерального директора Ассоциации деревянного домостроения, Россия давно созрела до таких комплексных перемен. "В мире сети инфраструктура, дороги, включая внутрипоселковые, строятся за счет муниципалитета или государства. В России тоже давно пора менять подход, делать застройку привлекательной. Убогая застройка плодит асоциальное поведение", - говорит он.

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