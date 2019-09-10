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Рубрика: Общество

Гамбургер с бабочкой

Как будет выглядеть мир через 50 лет
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Столичный выпуск № 202(7960)
Картину будущего заказала группе известных ученых и футурологов компания Samsung. Вот некоторые итоги этого массивного мозгового штурма.
Отпуск в космическом отеле будет через 50 лет обычным явлением. Фото: va103/istock Отпуск в космическом отеле будет через 50 лет обычным явлением. Фото: va103/istock
Отпуск в космическом отеле будет через 50 лет обычным явлением. Фото: va103/istock

Под водой проложат трубы, по которым пассажиров будут перевозить в контейнерах. Путешествие между некоторыми странами займет менее часа.

Фото: iStock
Квантовые технологии и киберспорт включили в список школьных "уроков будущего"

В городах будут сновать летающие такси и автобусы, а для дальних перевозок применят высокоскоростные ракеты. Они поднимутся в верхние слои атмосферы, что позволит добраться от Лондона до Нью-Йорка менее чем за 30 минут.

Самоочищающиеся дома: при нажатии кнопки дома будут "самоочищаться", когда вы выходите из дома или когда спите.

Космические отели, в которых можно проводить отпуск в космосе, вращаясь, к примеру, вокруг Луны.

Широкое распространение 3D-печати позволит создавать жизненно важные органы и заменить ими изношенные.

Насекомые станут одним из основных источников пищевого белка. В тело человека вживят нанодатчики, которые на протяжении все жизни будут следить за здоровьем. Это позволит выявлять неполадки на самой ранней стадии и оперативно принимать меры.

Появятся интерактивные фильмы, физическое участие в том, что мы смотрим, с помощью виртуальной реальности.

Фото: Яна Воротовова.
Микробы показали климат будущего

Люди будущего будут участвовать в воздушных спортивных состязаниях в духе квиддича (вымышленная спортивная игра в романах Дж. Роулинг) на летающих досках.

Честно говоря, нарисованная экспертами картина будущего кажется несколько приземленной. Ведь все эти "футуры" основаны на уже известных научных достижениях. Неужели за 50 лет человечество ничего прорывного не изобретет? Но вспомним, к примеру, персональные компьютеры, мобильные телефоны, различные гаджеты, без которых уже абсолютно невозможно представить сегодняшнюю жизнь. А революционная технология редактирования генома, которая обещает фантастические перспективы в самых разных сферах науки и технологий. Ведь они совершенно неожиданно "выпрыгнули" из научного небытия и стремительно завоевали весь мир.

Общество Наука
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