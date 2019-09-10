Экосистема в мире электроники - это не о природе. Понятие означает группу устройств, объединенных общей инфраструктурой. Как правило, смартфон в ней играет одну из главных ролей. Чем больше гаджетов может с ним подружиться, тем больше у вас появляется возможностей: заряжать мобильник без проводов, перебрасывать с него информацию на компьютер, управлять телевизором и многое другое.

Одна из главных функций смарт­фона - поддерживать связь с компью­тером. Но он способен на большее. Фото: istock / guruXOOX

Одно из отделений полиции Чикаго недавно внедрило систему Samsung DeX в свою IT-инфраструктуру. Разработка позволяет использовать смартфон не только как мобильное устройство. С ее помощью чикагские полицейские теперь могут подключать мобильник к большому дисплею и полноразмерной клавиатуре, чтобы работать с базами данных о преступлениях на выезде. Помимо этого, программа позволяет видеть на экране устройства информацию об экстренных вызовах, а также данные с камер видеонаблюдения.

Яблоневый "сад"

Все перечисленные выше функции могут использоваться и в быту. Одна из главных - передача данных между смартфоном и компьютером (планшетом или ноутбуком). На сегодняшний день у пользователей есть богатый выбор способов, как это сделать: от примитивного подключения через USB-кабель до перегонки информации через облачные сервисы. Но некоторые производители электроники создают собственные решения.

Так, например, компания Apple предлагает своим пользователям технологию AirDrop. Принцип ее действия очень простой: необходимо выбрать файл, которым хочется поделиться, адресата (любое устройство поблизости, работающее на программной оболочке от Apple) и нажать на кнопку shar. Файлы моментально будут переданы по указанному адресу. Таким образом можно отправить фотографии друзьям, передать документы коллегам или зарядить свой аудиоплеер новой музыкой. Лишь бы устройства были с яблочным логотипом, ведь только на них замкнута экосистема Apple.

- Технология AirDrop - это лишь одна из возможностей экосистемы Apple, - рассказывает автор telegram-канала MediaMedia Сергей Якупов. - Мне как пользователю важно, что система позволяет быстро синхронизировать смартфон, ноутбук, часы, ТВ-приставку, беспроводные наушники и облачные сетевые сервисы. Не нужны шнуры, внешние диски и флешки. Есть один минус - к таким возможностям быстро привыкаешь. Поэтому поменять свой айфон на более производительное мобильное устройство, работающее на другой программной оболочке, желания не возникает.

Братство роботов

Поклонники "магии" Apple иногда забывают, что смартфоны, работающие на программной оболочке Android от компании Google, тоже умеют дружить с различными устройствами. Так, вместо яблочного AirDrop в гаджетах с роботом на логотипе можно использовать программу AirDroid, способную передавать файлы, фотографии, документы или музыку без помощи кабеля. Альтернативное решение - набор сервисов Google, позволяющих не только быстро перекинуть со смартфона файлы различного размера, но и хранить их в сетевом облаке. Сфотографировал, отправил файл в облако (приложение Google Диск) и просматривай потом снимок с любого устрой­ства, которое к нему подключено.

Пользователи мобильных устройств от компании Samsung имеют в запасе еще один вариант - технологию Flow. Ее суть заключается в том, что начать выполнять определенные задачи можно на одном устройстве, а закончить - уже на другом. Удобство использования Flow заключается в том, что компания Samsung выпускает широкий перечень устройств, способных к синхронизации данных. Среди них не только компьютеры, планшеты и смартфоны, но и умные телевизоры.

Есть контакт!

Выбирая смартфон, необходимо учесть его возможность взаимодействовать с другими устройствами. На сегодняшний день мобильники могут быть дополнены широким перечнем вспомогательных гаджетов, но при этом у каждого производителя своя "кухня" в этой сфере.

Как-то раз знакомый зашел в гости похвастаться только что приобретенным смартфоном. Расхваливая достоинства своего гаджета, он обратил внимание на мой мобильник, лежавший на блюдечке беспроводной зарядки. "Какая прелесть, неужели он вот так без проводов заряжается?! - воскликнул он. - Очень удобно - положил и все. Непременно куплю себе такую же". Но сбыться мечте не привелось - дорогой смартфон не обладал функцией беспроводной зарядки.

Все возможности электронной экосистемы лучше выявить до покупки гаджета. Любителям музыки, которым хотелось бы подключить к своему смартфону беспроводные наушники или колонку, стоит уточнить, способно ли на это новое приобретение. Сегодня на рынке представлено много моделей умных часов, но работать они могут, как правило, только со смартфонами, выпущенными тем же производителем. С аналогичными ограничениями можно столкнуться, приобретая смарт-браслет. Кстати, это очень полезное устройство для спортсменов и любителей фитнеса, которое засекает физическую активность днем и на тренировках, а также выдает персональные рекомендации с помощью мобильного приложения.

Есть специальные гаджеты для любителей видео, которые тоже являются частью экосистемы и подключаются к смартфонам. Это, например, проекторы, способные транслировать фильмы или слайды с мобильного устройства. Помимо этого, очень популярными в последнее время стали очки виртуальной реальности. Наиболее продвинутые из них имеют свой собственный стереоэкран с большим разрешением, изображение на который транслируется с мобильника.