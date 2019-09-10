На авиабазу ВКС России под Курском вернулись победители конкурса профессионального мастерства военных летчиков "Авиадартс". Российские пилоты стали лучшими в номинации "Истребительная авиация", обеспечив победу страны в общем зачете.

Привыкнуть к виду взлетающих и приземляющихся истребителей невозможно. Только надо еще мысленно "наложить" на эту картинку грохот турбин. Фото: Пресс-служба ЗВО

Решающим этапом стало боевое применение: на счету экипажей Су-30СМ несколько прямых попаданий неуправляемыми ракетами и очередями из пушки в мишени на земле. Завоеванный кубок летчики привезли в кабине самолета.

Истребители - вершина небесной пищевой цепочки. Они способны уничтожить любой летательный аппарат, их самих не может обидеть никто (кроме зенитчиков, но это уже другая история). Во время войны задача истребительной авиации - зачистка неба от самолетов противника, в мирное - охрана воздушных границ России, боевая учеба и специфические миссии типа охраны ракетоносцев и правительственных самолетов от чрезмерно любопытных коллег из НАТО. Мы узнали, что показывают пилоты истребителей нарушителям воздушного пространства и почему пуск ракет им разрешает женщина.

Синегрудые

Так, с оттенком легкой зависти, называют летчиков-истребителей представители других видов авиации: бомбардировщики, транспортники, штурмовики. "У истребителей вся грудь синяя от постоянного битья в нее кулаком: я, мол, истребитель!".

- Ничего подобного, никто себя в грудь кулаком не бьет, - заметил командир истребительного авиаполка. - Просто мы можем делать все, что и другие рода ВВС: вести разведку, бомбить, штурмовать. При этом главная наша задача - завоевание господства в воздухе, то есть бой с истребителями противника. И выполнить ее, кроме нас, не может никто.

Никаких головных уборов, кроме летных шлемов, летный состав на аэродроме не признает. Инженеры и техники носят береты, привязанные к комбинезону специальной ленточкой, чтобы в воздухозаборник двигателя не засосало.

Есть и еще несколько неписаных законов. Нелюбовь авиаторов к числу 13 широко известна, но немногие догадываются, как далеко она простирается. Мало того что самолетов с таким бортовым номером в ВВС РФ не существует, так в списке боевых упражнений вслед за 12-й позицией идет 14-я. Нельзя фотографироваться перед полетом и подниматься в небо с отпускным билетом в кармане.

Команда "Воздух!"

В наряды летчики не ходят. Если не хватает людей, молодого лейтенанта, который в небе пока умеет немного, могут раз-другой в виде исключения поставить помощником дежурного по части. Но вообще у истребителей дежурства другие. Как только пилот сдаст соответствующий экзамен и получит допуск, он становится воздушным пограничником.

Некоторые утверждают, что у истребителей грудь синяя от битья в нее кулаком: я - истребитель! Неправда. Сами видите, как они используют руки. Фото: Пресс-служба ЗВО

Смены две: дневная и ночная, потому что полеты в темное время суток требуют дополнительной подготовки и еще одного допуска. Летом дежурить "втемную" выгоднее - ночи короткие. Зимой наоборот. В любом случае летчики дежурного звена прибывают на аэродром за полтора часа до начала смены, проходят медосмотр, инструктаж, получают оружие и снаряжение, а затем отправляются в особый домик на краю летного поля. Там есть кровати, санузел с душем, кухня и телевизор - в общем, все, чтобы скоротать время в ожидании команды "Воздух!".

Она поступает, если радары системы ПВО засекут потенциального нарушителя воздушного пространства: воздушное судно, приближающееся к границам РФ и не отвечающее на запросы диспетчеров. Также истребитель могут поднять при пролете через зону ответственности полка "литерного борта" - например, президентского самолета. У летчика есть восемь минут, чтобы добежать до самолета и занять место в кабине (готовность N 1) и - после соответствующей команды - еще восемь, чтобы запустить двигатели и подняться в небо.

Никаких головных уборов, кроме летных шлемов, летный состав не признает. Фото: Пресс-служба ЗВО

Зеленый - значит враг

Диспетчеры с земли указывают пилоту направление на цель и ее высоту. Радар истребителя видит нарушителя километров за 80. Его отметка появляется на мониторе сначала в виде черточки (нажатием пары кнопок можно вывести на экран курс и скорость наблюдаемого объекта). Как только автоматика самолета взяла цель на сопровождение, черточка превращается в кружок. Если отметка синего цвета - самолет свой, если зеленого - чужой.

Исходя из характеристик цели и подвешенного к самолету арсенала, бортовой компьютер предлагает летчику оптимальное оружие. Пилот выбирает ракету, нажимая кнопку на ручке управления двигателем под левой рукой. Гашетка пуска под указательным пальцем правой - чтобы нажать ее, надо откинуть предохранительную скобу. Тем временем кружок на мониторе превращается в ромбик - это значит, что цель вошла в зону поражения. После того как ракета сошла с держателя, на ромбе ставится крест и компьютер предлагает следующую цель - об этой можно забыть.

Фото: Пресс-служба ЗВО

Но это в крайнем случае. Обычно хватает сближения с нарушителем и предупреждения о том, что он пересек (или вот-вот пересечет) воздушную границу Российской Федерации. Переговоры ведутся на английском языке. Если там не понимают с первого раза, истребитель качает крыльями, показывая ракеты под ними. Если и так не доходит, дает очередь из пушки перед носом нарушителя.

- Не всегда это какой-нибудь шпион. Бывает, гражданский самолет заблудится или пилоты его растеряются - тогда мы помогаем, выводим на правильный маршрут, - рассказали летчики. Кстати, трансформации отметки цели на радаре сопровождаются голосовыми сообщениями. Записанный еще на заводе женский голос говорит, например: "Пуск ракет разрешаю". С теми же милыми интонациями он может сообщить и о пожаре на борту.

Соревнования

Летающий кубок

Команда ВКС России завоевала кубок конкурса "Авиадартс", победив в четырех его номинациях из семи. Российские летчики оказались лучшими среди истребителей, бомбардировщиков, экипажей дальней авиации и ударных вертолетов.

- Российская команда лидировала с самого начала соревнований, но больше всего очков ей принесло боевое применение, - рассказал главный судья "Авиадартса" генерал-майор Олег Маковецкий.

Помимо "золота", сборная России завоевала четыре серебряные медали и две бронзовые. На втором месте КНР, белорусы стали третьими.

Традиции

А погладить?

Виктор Спичка, летчик-истребитель, старший лейтенант:

- У каждого пилота есть талисман, который он берет с собой на задание. И каждый перед вылетом обязательно гладит свой самолет в определенном, ему одному известном месте. Истребитель - это ж девочка, как с ней без ласки...

Тем временем

Бой в ближнем космосе

Высотные перехватчики Тихоокеанского флота МиГ-31БМ провели учебный воздушный бой в стратосфере. На высоте более 20 километров небо даже днем темное. В качестве нарушителя границы выступил МиГ-31 - его задачей было проникнуть в воздушное пространство РФ и уйти от преследования. На перехват подняли другой МиГ - ему предстояло найти цель без помощи наземных средств ПВО. Истребители встретились на предельной высоте - где двигатели обычных самолетов не могут работать из-за недостатка кислорода. Перехватчик сблизился с нарушителем и выполнил электронный пуск ракет "воздух-воздух" большой дальности. При этой процедуре летчик выполняет все те же манипуляции, что и в боевой работе, только ракеты никуда не летят.