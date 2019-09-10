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10.09.2019 23:48
Рубрика: Общество

Святой на все времена

Герой, дипломат, правитель: как Россия готовится к 800-летию Александра Невского
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 202(7960)
Новый фильм об Александре Невском, музыкальная опера на площади с 20 тысячами зрителей, раскопки на дне Чудского озера, выставка в Манеже - Россия готовится встретить 800-летие великого князя в 2021 году.
Знаменитый "Александр Невский" Павла Корина - образ князя из XX века. Фото: PhotoXPress Знаменитый "Александр Невский" Павла Корина - образ князя из XX века. Фото: PhotoXPress
Знаменитый "Александр Невский" Павла Корина - образ князя из XX века. Фото: PhotoXPress

Кто-то впал в уныние, кто-то потерял надежду, а молодой князь Александр Ярославович смог мечом опрокинуть угрозы России с Запада и высокой и тонкой дипломатией добиться, чтобы русским землям не досаждали набегами кочевники с Востока - Патриарх Кирилл, открывший вчера в храме Христа Спасителя заседание оргкомитета по подготовке празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, сразу придвинул образ святого князя к нашему времени.

Напомнив, что и сейчас можно услышать в адрес великого князя новомодные упреки ("Почему он ездил в Орду, дружил с ханами и боролся с рыцарями-христианами?"), Патриарх на них сразу и ответил: потому что ханов интересовал наш кошелек, а двинувшихся на захват русских земель рыцарей - душа. В этом великом понимании - кто опаснее для Руси - и построении на этом понимании сильной, удачной, безусловно выигрышной политики - главная заслуга незабываемого князя.

Фото: WIKIPEDIA.ORG
Почему Александр Невский шведов и немцев с датчанами бил, а Орде поклонился

- Он, собственно говоря, спас Русь того времени, - подытожил Патриарх, подчеркнув, что она была тогда и Киевской, о чем не любят вспоминать сомневающиеся в единстве исторической Руси современные политики.

В России сегодня строятся храмы, реставрируются связанные с памятью о великом князе объекты.

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что впереди раскопки на дне Чудского озера, которые, он уверен, принесут много интересных открытий, помогут уточнить место и характер сражения, известного под именем "Ледового побоища".

Появится полнометражный мультфильм о святом князе - среди подавших на конкурс заявки и оскароносный аниматор из Ярославля Александр Петров.

Настоящий художественный фильм тоже в планах, но пока, почти пожаловался министр Патриарху, достойных заявок не поступает, а в тех, что поступают, заметно только желание повторить Эйзенштейна. По мнению же Владимира Мединского, образ князя-дипломата сегодня не менее актуален, чем князя-воина. Патриарх же напомнил об удачных исторических сериалах последнего времени с высоким уровнем режиссуры, неплохой игрой актеров и прекрасной работой художников, воссоздающих старые ткани и материалы.

Должен появиться и серьезный документальный фильм о князе Александре.

Заявку на фильм об Александре Невском подал и оскароносный Александр Петров

Огромное количество городов - больших (Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Псков) и маленьких (Переяславль, Городец, Торопец) - обновляют старые памятники князю и строят новые. Для малых городов, не знающих московского городского благоустройства, это еще и повод подтянуть уровень жизни и культуры - князь и 800 лет спустя помогает им теперь уже своим юбилеем. Около 50 храмов Александра Невского в разных епархиях надо привести в порядок. На оргкомитете рассказывали о подготовке к юбилею два губернатора - Ярославской и Тверской областей, представитель администрации Санкт-Петербурга.

В планы внесено около 800 мероприятий, но в какой-то момент благодушие рассказа о них было сломано предложением: давайте не ограничиваться камерными встречами в библиотеках, нужны яркие события на модных площадках. Если выставки, то разножанровые - с иконами, картинами, интересными архивными документами.
800 лет назад смоленский князь Мстислав Удалой освободил Галицкую землю от венгров

Ректор Московской консерватории и бывший министр культуры Александр Соколов вспомнил, как в Большом зале консерватории под живой оркестр зрители смотрели восстановленную Кареном Шахназаровым первоначальную версию великого фильма Сергея Эйзенштейна, и уверен, что это надо повторить.

- Если речь о концерте и фильме на Дворцовой площади с 20 тысячами зрителей, - мы поддерживаем,- прокомментировал Владимир Мединский.

Вспомнили и о храмах Святого Александра Невского за границей (в Варшаве, например), это тоже часть большой истории России. Кто-то предложил восстановить храм в честь Александра Невского на на мысу Керченского пролива, чтобы он встречал всех въезжающих через новый Крымский мост.

Возможно, что одна из традиционных открывающихся 4 ноября в Манеже и всегда бьющих рекорды посещений исторических выставок в 2021 году будет посвящена Александру Невскому.

Патриарх Кирилл призвал не дать юбилею стать событием "просто очередным и парадным". Мы должны донести тот сигнал, который до сих пор получаем от личности великого князя.

Общество История
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