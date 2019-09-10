На защиту прав жительницы Краснодара встал Верховный суд РФ, когда пересмотрел результаты ее спора с местными чиновниками.

Даже если не все документы на постройку в наличии, узаконить ее можно, объяснил Верховный суд. Фото: Сергей Михеев/РГ

Гражданка собралась построить дом на своем собственном участке, но в таком разрешении ей было отказано. Упорная собственница все равно начала строить дом. Дом чиновники назвали в иске "самовольной постройкой" и попросили снести. Районный суд в таком решении чиновникам отказал, но краевой с коллегами не согласился, решив, что дом надо снести. В Верховный суд РФ обратилась ответчица. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решила, что требования гражданки справедливы.

Спор начался с иска краснодарских чиновников с просьбой снести построенный без разрешения дом. Но на требования чиновников ответчица подала встречный иск, в котором заявила, что она собственница участка, а построенный на нем дом не нарушает целевого использования земли, не нарушает ничьи права, не создает угрозу жизни окружающих и отвечает всем санитарным, строительным и противопожарным нормам. Поэтому оснований сносить дом она не видит, а просит признать за ней право собственности на дом. В иске гражданка подчеркнула, что разрешение на строительство она просила, но ей его не дали.

Прикубанский районный суд иск чиновников и встречный иск хозяйки дома рассмотрел и решил отказать обоим.

Краснодарский краевой суд с решением райсуда не согласился. И, отменив его, принял новое решение, согласившись с требованием чиновников.

Но Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ такой вердикт не устроил. И он объяснил, какие нарушения были допущены при рассмотрении этого спора. Участок нашей героини был в ее собственности, имел кадастровый номер. Категория участка - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для строительства жилых домов. Администрация одного из округов Краснодара отказалась дать собственнице земли разрешение на строительство дома. Была выездная проверка соблюдения земельного законодательства администрацией города. Проверка показала, что на участке нашей героини без разрешения на строительство возводится жилой дом. Комиссия составила протокол о привлечении гражданки к административной ответственности.

По заключению судебной экспертизы построенный объект является жилым домом и соответствует строительным и экологическим нормам, а также требованиям пожарной безопасности. И еще там было сказано, что правила землепользования и застройки "на спорном объекте незавершенного строительства не нарушены".

Районный суд, отказывая чиновникам, исходил из того, что гражданка построила дом на своем участке и не нарушила никаких норм, правил, законов. Отказывая застройщице во встречном иске, райсуд подчеркнул: разрешения на строительство не было, но дама не предпринимала мер для легализации постройки.

Краевой суд, когда отменил решение районного суда и принимал новое решение, сказал, что хозяйка участка не представила доказательств, что оспаривала отказ местных чиновников разрешить стройку. Поэтому "возводимое строение обладает признаками самовольной постройки, которая подлежит сносу лицом, осуществившим ее и за его счет". Именно с этим выводом и не согласился Верховный суд РФ.

Он начал с 222-й статьи Гражданского кодекса, в которой разъясняется, что такое "самовольная постройка". Под таким названием понимается здание или сооружение, построенное на участке, для строительства не предоставленном, и возведенное без разрешений в нарушение норм и правил. В той же статье сказано, что право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, но лишь в том случае, если в собственности находится участок, на котором "создана постройка". Но для признания права собственности на дом без разрешения должны быть соблюдены несколько условий.

Первое - если на землю, на которой стоит постройка, у застройщика есть права. Второе - если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, "установленным документацией по планировке территорий, правилам землепользования и застройки". Третье - если сохранение постройки не нарушает права и интересы других людей и не создает угрозу жизни.

Было совместное постановление Пленумов Верховного и Арбитражного судов (N10/22 от 29 апреля 2010 г.), на котором говорилось о спорах по правам собственности. На пленумах было заявлено следующее: при рассмотрении исков о признании права собственности на самовольную постройку судам следует устанавливать, допущены ли при возведении "существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан". И главная мысль - отсутствие разрешения на строительство не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. В материалах пленумов подчеркивается: необходимо учитывать, предпринимал ли создатель незаконной постройки "надлежащие меры" к ее легализации, в частности, к получению разрешения на строительство или акта ввода объекта в эксплуатацию. А еще суды должны выяснить, правомерно ли чиновники отказывали гражданину в разрешении или вводе в эксплуатацию. Иск о признании права собственности на самовольную постройку подлежит удовлетворению, если суд установит, что единственным признаком незаконной постройки было отсутствие разрешения на строительство или акта ввода объекта в эксплуатацию, а гражданин пытался это сделать.

В нашем случае суд установил, что гражданка строила дом на своей земле и не нарушила никакие нормы и правила, а ее дом не создавал никому угрозу. Верховный суд подчеркнул: отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на незавершенный объект строительства. Эти обстоятельства апелляцией учтены не были. Это в итоге и повлекло вынесение судом незаконного решения.

Юридическая консультация

Что надо регистрировать

На земельном участке расположены хозблок и сарай, соединенные открытой верандой - до 50 кв. м, все без фундамента. Налоговая и комитет по имуществу квалифицируют данные постройки как объекты капитального строительства. Относятся ли данные строения к недвижимому имуществу, подлежащему обязательной регистрации?

Лариса, Химки

Согласно Градостроительному кодексу РФ объект капитального строительства - это здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка, а некапитальные строения - это строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение, демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения характеристик. Таким образом, критерием отнесения объекта к капитальному/некапитальному являются его конструктивные особенности, а именно наличие фундамента, несущих и ограждающих конструкций.

При наличии спора с государственными органами об отнесении объекта к капитальному и постановке на соответствующий учет возможно проведение экспертизы, на разрешение которой можно поставить вопросы о неразрывной связи между строением и землей, а также о возможности перемещения без несоразмерного ущерба назначению строения. Как разъясняют налоговики, такие постройки, как хозблоки, навесы, некапитальные строения, не являются объектом налогообложения .

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