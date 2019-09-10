Лукашенко обозначил позицию по оказанию господдержки

Систему государственной поддержки ряду предприятий столичного региона Беларуси Александр Лукашенко связывает с необходимостью твердой кадровой политики. Об этом шла речь во время доклада 10 сентября президенту РБ председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко, сообщает пресс-служба главы государства.

Помощь трудовым коллективам, дал понять президент своему визави, оказывать необходимо, но при этом и менять руководителей тоже. "Как только меняем руководителя, сразу появляется какой-то всплеск активности на предприятии. Потом он за десять лет ложится на должность и не шевелится, а мы все ему даем отсрочки, рассрочки и обеспечиваем бюджетные вливания", - пояснил свою позицию белорусский руководитель. Он в очередной раз подчеркнул, что напрягаться для решения проблем предприятий нужно всем.

У Лукашенко, по его словам, сложилось впечатление, что сложные вопросы - в экономике, особенно на промышленных предприятиях Исаченко уже попробовал решать в правительстве. Но у них, уточнил президент, "установка железобетонная: мы не можем все время предприятия тащить на плечах и все время оказывать господдержку. Во-первых, без каких-то гарантий, во-вторых, беспросветно. А, в-третьих, там аж до 2035 года отсрочки, рассрочки, кредиты и так далее".

Президент поинтересовался у Анатолия Исаченко, что его сегодня настораживает в промышленном секторе и сельском хозяйстве. "На селе все идет планово, настороженности никакой нет. Все обязательства, которые мы дали, выполняем", - доложил губернатор. "Вот в таком плане я готов помогать и поддерживать. Помогли - обязательства выполняются, подъем пошел. Пожалуйста, по любому предприятию. Но не в бездну", - акцентировал внимание Лукашенко.

По итогам встречи Исаченко рассказал прессе, что президенту было доложено об итогах развития Минской области за 7 месяцев и прогнозе на итог года. "Были подняты вопросы дальнейшего развития в области образования, здравоохранения, строительства. Обозначены подходы по решению этих вопросов - что мы планируем делать, за счет каких ресурсов. В основном - это наши источники. Президентом данные подходы были поддержаны", - отметил губернатор.

Отдельно он акцентировал внимание и на развитии в регионе строительной отрасли. Тридцать процентов всего возводимого жилья в республике, по его данным, строится в Минской области. Причем, приоритет отдается тем застройщикам, которые, обладая необходимой базой, могут не только кого-то нанять, а сами заходить и строить, пояснил Исаченко.