Макей обсудил перспективы отношений между Минском и Брюсселем

Состояние и перспективы отношений между Минском и Брюсселем стали темой диалога министра иностранных дел РБ Владимира Макея с главой представительства ЕС в Беларуси Дирком Шюбелем. Глава внешнеполитического ведомства РБ принял 10 сентября у собеседника копии верительных грамот и обсудил с ним состояние и перспективы двусторонних отношений, сообщил БЕЛТА источник в МИД.

С учетом давней вовлеченности Дирка Шюбеля в проблематику белорусско-европейских отношений, информирует агентство, стороны сосредоточились на ключевых вопросах совместной повестки дня. Она включает в себя, прежде всего, развитие договорно-правовой базы, подготовку к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур, реадмиссии, планирование программ финансового содействия и организацию в Беларуси мероприятий по линии "Восточного партнерства".

В ходе обмена мнениями Макей констатировал наличие значимых достижений в диалоге Минска с ЕС. Он отметил своевременность назначения на пост главы дипмиссии одного из наиболее опытных кураторов белорусско-европейских отношений с точки зрения закрепления и наращивания достигнутой позитивной тенденции.

Министр выразил надежду, что обновление представительства ЕС и формирование нового состава Еврокомиссии будут способствовать прогрессу в заключении нового основополагающего соглашения Беларусь - ЕС.