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10.09.2019 04:27
Рубрика: В мире

Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой ввести запрет на курение на открытом воздухе. Начать градоначальник предлагает с двух самых популярных достопримечательностей города - моста Риальто и площади Сан-Марко.

Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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По словам самого Бруньяро, на эту идею его натолкнуло посещение Токио, где курение в общественных местах запрещено законом. Отмечается, что в районах Венеции, где предполагается ввести запрет, эту идею восприняли положительно.

Мэр предположил, что курильщикам можно будет раздавать портативные контейнеры и пепельницы для окурков, чтобы они не засоряли переулки и площади. Владельцы заведений, попавших в smoke-free зону, должны будут найти возможность организовать помещения для курящих, пишет РИА Новости.

На то, чтобы воплотить эту идею в жизнь у Бруньяро есть несколько месяцев: срок его полномочий истекает уже весной. Если все удастся сделать, то Венеция станет одним из первых итальянских городов, где курение на открытом воздухе будет запрещено.

Жители Венеции выступили против заходов круизных лайнеров
В мире Европа Италия Борьба с курением
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