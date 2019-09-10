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10.09.2019 12:07
Рубрика: Общество

"Их сожгли, а потом заморозили": восстановлен ход последнего дня мезозоя

Текст: Мария Гафурова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американские палеонтологи реконструировали последние дни жизни динозавров. Ранее ученые только могли только делать предположения о причинах, вызвавших стремительное похолодание на планете.

Группа исследователей из Техасского университета в Остине провела анализ пород кратера Чиксулуб на мексиканском полуострове Юкатан - считается, что именно туда 65 миллионов лет назад упал гигантский метеорит, поставивший точку в истории динозавров. Последовавший за ударом взрыв вызвал лесные пожары и цунами, которые выбросили в атмосферу столько серы, что солнечные лучи просто не могли пробиться сквозь этот полог. Исследователи оценивают силу удара метеорита в 10 миллиардов "Малышей" - атомных бомб, уничтоживших Хиросиму.

Фото: ESO/M. Kornmesser
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Геологи начали свое исследование в 2016 году. Тогда с берегов Мексиканского залива с глубины в 450 метров ученые подняли образцы, сохранившиеся с первых часов падения метеорита на землю. Дожить до нашего времени образцы смогли благодаря сцементированным обломкам горной породы - брекчии, которая заполнила кратер в первые 24 часа после взрыва.

Волновые движения породы образуют в ударных кратерах центральную возвышенность. Так, в Чиксулубе она поднялась на 130 метров, сохранив в себе следы сажи. Гигантский пожар, разгоревшийся в окрестностях, выжег все живое. В течение нескольких часов морская вода заполнила кратер - волны гигантского цунами утащили за собой древесный уголь и остатки обугленного ландшафта.

Как отметил в интервью Американской ассоциации содействия развитию науки руководитель экспедиции, профессор Шон Гулик, взрыв породил недолговечный ад на региональном уровне, за которым последовал длительный период глобального похолодания.

- Их поджарили, а потом заморозили. Не все динозавры умерли в тот день, но многие из них погибли, - отметил исследователь.

Чего ученые не нашли в ядре кратера - так это серы. Удар астероида испарил серосодержащие минералы, присутствующие на месте удара, и выпустил их в атмосферу. Плотный слой серы отражал солнечные лучи, из-за чего климат на планете стал стремительно меняться. Массовое вымирание поставило точку в эпохе мезозоя - холод уничтожил 75% живых организмов на планете.

Геологи Техасского университета назвали свое исследование "Первый день кайнозоя".

- Это был знаменательный день в истории жизни, и это очень четкое свидетельство того, что все началось с нуля, - прокомментировал его результаты профессор Университета Пердью и эксперт по созданию кратеров Джей Мелош.

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