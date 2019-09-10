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10.09.2019 17:53
Рубрика: Экономика

Где же кружка?

Пиво может вернуться на стадионы
Текст: Екатерина Ясакова
Министерство финансов одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионах. Речь идет о соревнованиях по футболу, и только о "взрослых" поединках.

Проект закона был внесен в Госдуму в июле. Документ предполагает создание условий для привлечения бюджетов пивоваренных компаний на поддержку и развитие спорта, в том числе и детско-юношеских соревнований.

Пиво может окончательно вернуться на стадионы впервые с 2005 года. С того времени исключение для пенного напитка было сделано лишь один раз во время проведения Чемпионата мира по футболу в прошлом году.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
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Особенно ждет возвращения пива в спорт рекламная индустрия. С 1 января 2019 года реклама пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, не может размещаться в периодических печатных изданиях, в телепрограммах во время трансляций спортивных соревнований, а также в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от таких сооружений. Тотальный уход пива со стадионов привел к внушительным потерям компаний-производителей. Это сказалось на снижении доходов и самих матчей.

Многие эксперты склоняются к выводу, что пенные напитки не смогут сильно повредить здоровью зрителей. Пиво на стадионах очень дорогое - много не выпьешь.

"Как показывает мировой опыт и опыт ЧМ-2018 в России, при корректном ценообразовании зрители матчей не могут себе позволить злоупотребление алкоголем и, как следствие, не ведут себя неподобающе. Во всем мире пиво разрешено как к рекламе, так и к продаже на стадионах, так как понятия "спорт" и "пиво" пересекаются по мужской целевой аудитории", - говорит Андрей Леонтьев, управляющий директор Media Direction Sport, председатель рабочей группы по спортивному маркетингу Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Ценообразование в отношении пива не позволяет фанатам напиваться и вести себя неадекватно

По словам экспертов, пиво до запрета прочно входило в топ-5/топ-10 рекламодателей. Совокупные рекламные бюджеты "пивников" превышали миллиарды рублей. "По разным оценкам, до четверти этих бюджетов были направлены в сегмент спорта, в разные каналы и в разных формах. Спонсорские контракты в России занимали не основную долю, тем не менее это были внушительные деньги.

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"В основном крупные траты (десятки и даже сотни миллионов долларов) предпринимают глобальные корпорации на популярных спортивных событиях. К ним относятся, к примеру, Лига чемпионов и Хайнекен или Чемпионат мира в России, чьим спонсором был Budweiser. Из крупных локальных спонсорских контрактов можно вспомнить Krusovice и КХЛ, где сотрудничество оценивалось в несколько миллионов долларов с учетом всех затрат", - рассказал Фархад Кучкаров, директор по стратегии Depot branding agency, участник Ассоциации брендинговых компаний России.

После запрета употреблять пиво на стадионах бюджеты компаний были перемещены в другие способы коммуникаций. Например, этот запрет подстегнул развитие собственного ретейла. По словам Фархада Кучкарова, это отразилось в открытии большого количества баров, ночных клубов и ресторанов под своим брендом. "Два года назад это было большим трендом и не только для пива, но и для категории алкогольных напитков в целом", - говорит Кучкаров.

Если пиво в ночных клубах не несет в себе никакого смысла, то спорт - другая история. На привлеченные деньги можно проводить новые турниры и в целом пропагандировать спорт.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Алкоголь и табак
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