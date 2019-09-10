Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам

На вейпы, электронные сигареты и кальяны в России все-таки могут распространить антитабачные ограничения. Тогда ими будет запрещено пользоваться в общественных местах. На скорейшем принятии поправок, которые введут в законодательство такую норму, настаивает Минздрав РФ.

По словам замглавы ведомства Олега Салагая, электронные сигареты, кальяны приобретают лавинообразное распространение. Именно поэтому Минздрав выступает за регулирование изделий по тем же подходам, которые применяются в отношении сигарет. "Мы исходим из необходимости скорейшего рассмотрения и принятия законопроектов, но в то же время необходима тщательная проработка, чтобы не было упущено никаких важных моментов", - заявил Салагай агентству ТАСС.

Каждый год от болезней, связанных с курением, в России умирают до 300 тысяч человек - это официальные данные Минздрава. Ведомство разработала проект антитабачной концепции, цель которой - уменьшить потребление табака, а в перспективе - вообще вывести его из легального оборота.