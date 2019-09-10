Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам

На вейпы, электронные сигареты и кальяны в России все-таки могут распространить антитабачные ограничения. Тогда ими будет запрещено пользоваться в общественных местах. На скорейшем принятии поправок, которые введут в законодательство такую норму, настаивает Минздрав РФ.
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По словам замглавы ведомства Олега Салагая, электронные сигареты, кальяны приобретают лавинообразное распространение. Именно поэтому Минздрав выступает за регулирование изделий по тем же подходам, которые применяются в отношении сигарет. "Мы исходим из необходимости скорейшего рассмотрения и принятия законопроектов, но в то же время необходима тщательная проработка, чтобы не было упущено никаких важных моментов", - заявил Салагай агентству ТАСС.
Каждый год от болезней, связанных с курением, в России умирают до 300 тысяч человек - это официальные данные Минздрава. Ведомство разработала проект антитабачной концепции, цель которой - уменьшить потребление табака, а в перспективе - вообще вывести его из легального оборота.