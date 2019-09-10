Минздрав поручил своему главному патологоанатому проанализировать случаи смертей от заболеваний легких, которые могли возникнуть из-за курения электронных сигарет, вейпов или кальянов. Такие же поручения даны и другим специалистам министерства.

Об этом на своей странице в соцсети рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай. "В последнее время появляется все новая информация о том, что электронные сигареты действительно могут являться причиной серьезных заболеваний легких. Так, в частности, в одном из свежих исследований было показано, что хроническое воздействие электронных сигарет изменяет физиологию клеток эпителия легких и клеток, отвечающих за местный иммунный ответ, что влияет на устойчивость к вирусным патогенам. Важно отметить, что это наблюдается не только при потреблении никотинсодержащих, но и безникотиновых изделий", - уточнил Салагай.

По его словам, американские врачи связывают нескольких сотен случаев тяжелых заболеваний органов дыхания и даже случаи смерти с потреблением электронных сигарет. Так, американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что наблюдает рост числа пневмоний, связанных с вейпингом. Зафиксировано по меньшей мере 450 случаев в 33 штатах США. Три человека от такой пневмонии умерли, один случай находится в стадии подтверждения.

"В связи с этим минздравом подготовлено письмо в регионы с просьбой учитывать возможную ассоциацию потребления электронных сигарет и заболеваний легких. Главному терапевту направлено письмо с просьбой провести анализ возможной ассоциации между курением электронных сигарет и тяжелых заболеваний органов дыхания и подготовить соответствующие рекомендации", - добавляет Салагай.