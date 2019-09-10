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10.09.2019 19:38
Рубрика: Общество

Минздрав: Закон о продаже алкоголя до 21 года могут принять до конца года

Текст: Марина Гусенко

Большинство федеральных ведомств согласовали законопроект Минздрава России о запрете продавать крепкий алкоголь молодежи до 21 года. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Он уточнил, что документ уже согласован в том числе Минпромторгом и Минэкономразвития. В Минздраве ожидают, что в этом году законопроект будет рассмотрен, передает ТАСС.

По словам Салагая, документ прошел широко общественное обсуждение, в том числе - во многих регионах и общественной палате.

Напомним, законопроект о запрете продавать алкогольные напитки крепче 16,5% тем, кто младше 21, был подготовлен в марте. Цель - снизить потребление крепкого алкоголя, ведь он более смертоопасен, чем слабый.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Законопроекты и комментарии
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