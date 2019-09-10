Минздрав: Закон о продаже алкоголя до 21 года могут принять до конца года

Большинство федеральных ведомств согласовали законопроект Минздрава России о запрете продавать крепкий алкоголь молодежи до 21 года. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай.

Он уточнил, что документ уже согласован в том числе Минпромторгом и Минэкономразвития. В Минздраве ожидают, что в этом году законопроект будет рассмотрен, передает ТАСС.

По словам Салагая, документ прошел широко общественное обсуждение, в том числе - во многих регионах и общественной палате.

Напомним, законопроект о запрете продавать алкогольные напитки крепче 16,5% тем, кто младше 21, был подготовлен в марте. Цель - снизить потребление крепкого алкоголя, ведь он более смертоопасен, чем слабый.