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Рубрика: Культура

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Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 203(7961)
В российском прокате - фильм-дебют Анара Аббасова "Битва", который, в частности, показывает, что Олимпиада не исчезла из нашей памяти. Спортивные достижения, умение бороться и покорять вершины, которые казались недостижимыми, перешли в наше кино. Пример тому - драмы, такие как "Движение вверх", "Тренер", "Лед" и другие. "Битва" - из их числа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

...Казалось бы, у главного героя - Антона по кличке Пуля - есть все, о чем можно мечтать: любимая девушка Кэт, она же партнерша по танцам, команда, работа... Выгодное предложение от фаната-олигарха (Игорь Миркурбанов) в кармане, причем тот идет на все его условия. Но есть у Пули и качество - так называемая бедовость, то есть безрассудность. Не потому ли он принимает предложение от проигравшего соперника схлестнуться не под софитами, а устроить "баттл" на ночном пляже один на один. Одно неловкое движение... И жизнь Пули резко меняется. Черепно-мозговая травма, больница, неподвижность. И самый большой урон - он не может слышать.

Слабослышащих детей в фильме играют учащиеся Центра реабилитации в Троицке

Приходится переехать снова к родителям, делить пространство с младшей сестрой, чувствовать себя неполноценным. Младшая сестра подсказывает способ общения с людьми - по новым программам мобильного телефона, которые умеют различать речь. Но приходится также идти к педагогу, чтобы овладеть языком жестов. И там находится мальчишка, для которого Пуля всегда был кумиром. И не он один такой. "Научи нас танцевать!" - напишут герою Мухаметова дети в первый же день на доске... Герой Мухаметова учится чувствовать, "видеть" музыку, не слыша ее, ловить ритм без слуха. В фильме показано, как осознание своей особенности и открывшихся в связи с этим возможностей приходит не только к главному герою. Он учит этому детей.

К фильму в качестве партнера подключилось телешоу "Ты супер!" канала НТВ: оно - и такой формат единственный в мире - показывает таланты детей, у которых не все складывается.

Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 9 по 15 сентября
Культура Кино и ТВ Наше кино
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