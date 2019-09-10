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10.09.2019 21:55
Рубрика: В мире

Жесткая посадка

На Украине Надежда Савченко объявила себя безработной
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
Во вторник помилованный президентом России террорист Олег Сенцов на пресс-конференции в Киеве заявил, что в родной Крым вернется только на танке. Одновременно с этим Надежда Савченко, которую за два года до этого на Украине тоже встречали как мессию, объявила себя безработной и встала на учет в центре занятости.
Бывший президент Петр Порошенко награждает Савченко орденом Героя Украины. Фото: Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины/ТАСС Бывший президент Петр Порошенко награждает Савченко орденом Героя Украины. Фото: Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Бывший президент Петр Порошенко награждает Савченко орденом Героя Украины. Фото: Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Герой Украины, депутат Верховной рады 8-го созыва, до сих пор обвиняемая уже украинским правосудием в подготовке теракта, констатировала в телевизионном интервью, что фактически стала не нужна своей Родине. Поэтому хочет меньше общаться с людьми и больше работать руками.

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"Центр занятости пока не смог мне предложить должностей. Не находит компьютер ничего. Думаю, это первый случай в истории Украины, когда народный депутат обратился в центр занятости. Я сузила круг поисков, то есть я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, и которая будет больше физической. Это то, что мне хочется просто для души сейчас делать", - заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, денег ей хватит еще на месяц, и за это время она хочет найти работу, чтобы "не проживать на пенсию мамы, и не брать деньги где-то там, где их по закону брать нельзя, но политики берут". При этом Савченко скептически оценивает свои позиции на рынке труда - "не каждый работодатель захочет иметь у себя Надежду Савченко на работе", и мысленно распрощалась с профессией летчика. Во-первых, здоровье подорвано украинской тюрьмой, и медкомиссию она не пройдет, во-вторых, уголовное дело против нее не закрыто, и это ставит крест на любые перспективы вновь сесть за штурвал, тем более военного самолета.

Жалобы Савченко на безработицу вызвали резонанс в украинских СМИ, и она продолжила полемику с журналистами в своем Facebook: "А то, что у нас десятки тысяч безработных людей на Украине, которые выживают подработками и не могут найти работу, официально оформленную в трудовую книжку, не интересует никого?!" - набросилась она на когда-то боготворившие ее СМИ. По мысли Савченко, случившееся с нею должно привлечь внимание новой власти к проблеме безработицы, чем подтвердила свою квалификацию как украинского политика-демагога.

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Впрочем, вскоре выяснилось, что Савченко несколько сгущает краски. Ее пособие по безработице зависит от депутатской зарплаты, и ежемесячные выплаты составляют сегодня немногим менее 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей), сумма, позволяющая вести скромную, но сытую, по украинским меркам, жизнь. Кроме того, как Герою Украины, ей положена надбавка к пенсии в 200 процентов, бесплатное лечение и санаторный отдых, а также другие льготы, включая "преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников". Также, незадолго до освобождения, мэрия Киева подарила ее матери земельный участок в элитном районе, и хотя Савченко призвала родственников отказаться от подарка, возврат "золотых метров" публично не состоялся. Иными словами, мести киевские улицы Савченко будет навряд ли, но ее моральные страдания из-за ненужности сомнению не поддаются.

Сенцову новая власть тоже подарила квартиру, но вот с присвоением звания Героя Украины пока не торопится - казус Савченко перед глазами.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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