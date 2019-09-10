Неизвестный выстрелил в туристический автобус в центре Афин

Туристический автобус был обстрелян из огнестрельного оружия в центре Афин. Инцидент произошел в понедельник вечером возле гостиницы "Каравел".

Водитель легкового автомобиля вступил в словесную перепалку с водителем автобуса, в котором находились туристы из Южной Кореи, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Naftemporiki. Затем зачинщик ссоры вышел из машины и выстрелил, предположительно из карабина, в дверь автобуса.

Пострадавших нет. Сейчас полиция ведет поиски стрелявшего. По предварительным данным, причиной конфликта стал спор, кто кому должен уступить дорогу.