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Рубрика: В мире

Неизвестный выстрелил в туристический автобус в центре Афин

Туристический автобус был обстрелян из огнестрельного оружия в центре Афин. Инцидент произошел в понедельник вечером возле гостиницы "Каравел".

Три человека погибли в результате стрельбы в нидерландском Дордехте

Водитель легкового автомобиля вступил в словесную перепалку с водителем автобуса, в котором находились туристы из Южной Кореи, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Naftemporiki. Затем зачинщик ссоры вышел из машины и выстрелил, предположительно из карабина, в дверь автобуса.

Пострадавших нет. Сейчас полиция ведет поиски стрелявшего. По предварительным данным, причиной конфликта стал спор, кто кому должен уступить дорогу.

В мире Европа Греция
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