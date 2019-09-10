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Никита Михалков раскритиковал премию "Оскар"

Новости
    10.09.2019, 11:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Режиссёр Никита Михалков, глава Союза кинематографистов РФ и обладатель "Оскара" (1995) в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за первых "Утомлённых солнцем", жёстко раскритиковал премию Американской киноакадемии.

Фото: youtube.com/ WBRussia
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По мнению Никиты Сергеевича, "Оскар" в последнее время больше связан с политикой, а к искусству почти не имеет отношения.

Любые решения Российского оскаровского комитета не имеют перспективы, если не вписываются в конъюнктуру, считает Михалков, по этой причине отказавшийся назвать отечественные картины, достойные представлять страну на "Оскаре".

"И "Оскар", и мировые кинофестивали стали слишком зависимы от международной конъюнктуры", - уверен режиссёр.

"Чтобы получить "Оскар", надо, чтобы в фильме были однополая любовь, примитивная толерантность, однобоко и примитивно понятый мультикультурализм, правильный для этого момента баланс между афроамериканцами и белыми", - приводит ТАСС слова кинематографиста.

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