Новым прокурором Москвы назначен Денис Попов

Это назначение не стало неожиданностью. Еще в начале июня кандидатура Дениса Попова была утверждена депутатами Мосгордумы по представлению Генерального прокурора Юрия Чайки.

Выступая перед депутатами, будущий столичный прокурор рассказал, что большую часть профессионального пути он прошел на различных должностях в органах прокуратуры Москвы. Поэтому ему хорошо знакомы проблемы столицы и актуальные вопросы, волнующие жителей города.

Известно уже и о первых шагах, которые Попов предпримет в новой должности. По его словам, усилия органов прокуратуры столицы, в первую очередь, будут направлены на защиту трудовых прав граждан и оплаты труда, на обеспечение соблюдения прав участников долевого строительства, а также требований федерального законодательства в области миграции. Кроме того, по его словам, на новой должности он обеспечит системное и эффективное надзорное сопровождение выполнения нацпроектов. Кроме того, особое внимание будет уделять вопросам защиты прав предпринимателей, целевого расходования бюджетных средств, соблюдения требований законов в ЖКХ и законодательства об охране окружающей среды. Известен Денис Попов и своей эффективной работой по борьбе с коррупцией. Его предыдущее назначение на должность прокурора Дагестана прошло спустя месяц после того, как в республику по просьбе нового руководителя Владимира Васильева высадился "прокурорский десант". Речь идет о спецгруппе Генпрокуратуры в составе 38 прокуроров. Кроме них в республику для расследования фактов коррупции были командированы следователи центрального аппарата МВД, ФСБ и СКР. За время работы спецгруппы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, арестовано несколько высокопоставленных чиновников.

За примерное исполнение служебных обязанностей советник юстиции 2 класса Попов неоднократно поощрялся, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу", именным оружием.