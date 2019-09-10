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10.09.2019 17:06
Рубрика: Власть

Новым прокурором Москвы назначен Денис Попов

Текст: Иван Егоров
Владимир Путин назначил советника юстиции 2 класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы. Как говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры, согласно указа президента главой столичного надзорного ведомства Попов назначен на 5-летний срок.
Фото: Муса Салгереев/NewsTeam/ТАСС Фото: Муса Салгереев/NewsTeam/ТАСС
Фото: Муса Салгереев/NewsTeam/ТАСС

Это назначение не стало неожиданностью. Еще в начале июня кандидатура Дениса Попова была утверждена депутатами Мосгордумы по представлению Генерального прокурора Юрия Чайки.

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Выступая перед депутатами, будущий столичный прокурор рассказал, что большую часть профессионального пути он прошел на различных должностях в органах прокуратуры Москвы. Поэтому ему хорошо знакомы проблемы столицы и актуальные вопросы, волнующие жителей города.

Известно уже и о первых шагах, которые Попов предпримет в новой должности. По его словам, усилия органов прокуратуры столицы, в первую очередь, будут направлены на защиту трудовых прав граждан и оплаты труда, на обеспечение соблюдения прав участников долевого строительства, а также требований федерального законодательства в области миграции. Кроме того, по его словам, на новой должности он обеспечит системное и эффективное надзорное сопровождение выполнения нацпроектов. Кроме того, особое внимание будет уделять вопросам защиты прав предпринимателей, целевого расходования бюджетных средств, соблюдения требований законов в ЖКХ и законодательства об охране окружающей среды. Известен Денис Попов и своей эффективной работой по борьбе с коррупцией. Его предыдущее назначение на должность прокурора Дагестана прошло спустя месяц после того, как в республику по просьбе нового руководителя Владимира Васильева высадился "прокурорский десант". Речь идет о спецгруппе Генпрокуратуры в составе 38 прокуроров. Кроме них в республику для расследования фактов коррупции были командированы следователи центрального аппарата МВД, ФСБ и СКР. За время работы спецгруппы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, арестовано несколько высокопоставленных чиновников.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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За примерное исполнение служебных обязанностей советник юстиции 2 класса Попов неоднократно поощрялся, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу", именным оружием.

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