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10.09.2019 10:11
Рубрика: Экономика

Опрос: Более 40% россиян согласны получать "серую" зарплату

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В России соискателей, готовых получать зарплату в конверте, в 1,2 раза больше, чем противников "серой" схемы. К такому выводу в ходе своего опроса пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Граждан, согласных получать заработок по "черной" или "серой" схеме, в нашей стране 43%, показали результаты исследования. Противников подобной практики меньше - 36% респондентов.

Фото: iStock
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Среди жителей крупных городов чаще всего на "серый" заработок соглашаются в Кирове (52%), Ульяновске и Воронеже (по 51%). Каждый второй житель Челябинска, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска также не отказался бы от работы с "черной" зарплатой.

В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте готовы согласиться по 39% опрошенных. Не хотят получать "черную" зарплату 37% москвичей и 36% петербуржцев.

Противников "черных" зарплат больше всего среди молодежи до 24 лет и граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Superjob рекомендует соглашаться только на ту работу, которая предполагает максимальную прозрачность взаимодействия "работник-компания". Специалисты советуют обязательно подписывать и внимательно изучать договор с работодателем. В пункте об оплате труда должна быть та сумма, которая обсуждалась на финальном этапе собеседования. "Белая" зарплата - это отчисления в пенсионный фонд, оплата больничных, отпускных и компенсации при увольнении в полном объеме. Получая зарплату в конверте, вы лишены всех этих отчислений и не защищены от обмана, напоминают авторы исследования.

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