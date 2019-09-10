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10.09.2019 15:47
Рубрика: Общество

Озера на Титане оказались воронками от мощных взрывов

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/JPL-Caltech Фото: NASA/JPL-Caltech
Фото: NASA/JPL-Caltech

Международная команда астрофизиков при помощи данных полученных космическим аппаратом Cassini, установила, что заполненные метаном озера на спутнике Сатурна Титане, вероятно, образовались в результате мощных взрывов.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geosciences, а коротко о нем рассказывает NASA. Команда исследователей представила новый сценарий, объясняющий, почему некоторые заполненные метаном озера на Титане окружены крутыми склонами. Последние достигают сотен метров в высоту.

Фото: @ehtelescope / twitter
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Новая модель доказывает, что озера являются следами мощных взрывов бассейнов с азотом, которые расположены в нагретой коре луны Сатурна. Судя по всему, эти резервуары создавались совсем не так, как создавались карстовые озера на нашей планете.

Большинство существующих моделей описывает происхождение озер Титана так: жидкий метан растворяет ледяные породы и твердые органические соединения, создавая резервуары, которые заполняются жидкостью. На Земле водоемы образовываются, растворяя окружающие известняки.

Новая модель предполагает, что очаги жидкого азота в нагретой коре Титана превращаются в газ. Он взрывается и создает кратеры, которые затем заполняются жидким метаном. Новая теория объясняет, почему некоторые небольшие озера вблизи Северного полюса Титана видны на радиолокационных снимках с очень крутыми склонами. Появление последних трудно объяснить с помощью карстовой модели.

"Склоны тянутся вверх, то есть карстовый процесс работает в обратном направлении, - говорит ведущий автор исследования из итальянского Университета им. Д`Аннунцио Джузеппе Митри. - Мы не нашли на Титане никакого объяснения, которое соответствовало бы механизму происхождения карстовых озер. Морфология озер Титана больше соответствует модели взрыва, в результате которого по краям кратера формируются склоны. Эти возвышенности формируются материалом, выбрасываемым из внутренней части кратера. Это совершенно другой механизм".

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