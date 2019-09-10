Пчеловоды США подали в суд на администрацию Дональда Трампа. Судебный иск от имени Американской федерации пчеловодства призван отменить решение Белого дома, разрешившего Агентству по охране окружающей среды США (EPA) внести изменения в порядок применения инсектицидов. Речь в первую очередь идет о таком химикате, как сульфоксафлор, действующий как нейротоксин на насекомых.

Составитель иска, адвокат Эдвард Лори, уверен, что действия EPA вредят не только пчелам, пчеловодам и индустрии в целом, но и угрожают безопасности продовольственной системы всей страны.

"Медоносные пчелы и другие естественные опылители гибнут в массовом порядке из-за таких инсектицидов, как сульфоксафлор, но администрация Трампа все равно снимает с них ограничения, и только для того, чтобы угодить химической промышленности", - убежден Лори.

По общим оценкам, опыление пчелами сельхозкультур в США ежегодно приносит экономике страны до 200 миллиардов долларов, то есть более 13 триллионов рублей. Содержатели пасек неспроста бьют тревогу - только за последний год у американских пчеловодов в среднем погибло 4 из 10 пчелиных семей. По сведениям департамента сельского хозяйства США, общее количество пчелиных семей в стране сократилось с 6 до нынешних 2,5 млн, что может быть связано с началом повсеместного использования химикатов в американском сельском хозяйстве.